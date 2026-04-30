Обзор фильма "Дьявол носит Prada 2": Vogue стал приземленнее

Сегодня, в последний день апреля 2026-го, на большие экраны украинских кинотеатров выходит долгожданный сиквел культовой ленты о внутренней жизни модного издания Vogue "Дьявол носит Prada 2". Правда, для "секретности" писательница Лорен Вайсбергер нарекла издание "Подиум". Режиссером ленты снова выступил Дэвид Френкель.

А вот сценаристом картины стала Алин Брош Маккена, подвинув из проекта "маму" оригинальной идеи и автора второй части романа "Месть носит Prada" Лорен Вайсбергер. Маккена написала полностью отличный от второй части романа сценарий, и, вероятно, оно к лучшему.

Конечно, для нужного настроения и должного включения в материал перед просмотром сиквела стоило бы пересмотреть первую часть 2006 года, где главная героиня — слегка неуклюжая, но талантливая юная журналистка Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) — приезжает покорять Нью-Йорк. Правда, вместо важного социального издания она попадает туда, куда даже не думала, — в редакцию журнала "Подиум" на должность ассистентки грозы модного мира, главного редактора Миранды Пристли (Мерил Стрип).

Відео дня

Трейлер фильма "Дьявол носит Prada 2"

В "Подиуме" героиня Хетеуэй проживает множество внутренних и внешних трансформаций и выходит оттуда совершенно другим человеком. И да: ключевое слово "выходит". Она отказалась от дальнейшей работы в модной журналистике и предпочла важные социальные темы.

20 лет спустя Энди Сакс — признанная в своей сфере журналистка. На церемонии вручения премий за достижения в профессии она узнает, что ее и всю редакцию ее издания уволили одним днем по причине сокращения. Энди говорит гневную речь во время награждения, которая "залетает" в социальных сетях.

Съемки фильма проходили в Нью-Йорке, Милане и штате Нью-Джерси

Параллельно журнал "Подиум" оказывается в центре скандала из-за неблагонадежного рекламодателя, и талант серьезного журналиста Энди Сакс понадобился владельцу медийного холдинга, куда входит и упомянутое издание, Ирву Кравицу. Медиамагнат решает нанять Энди для спасения имиджа журнала ее социально важными материалами.

Таким образом Энди Сакс 20 лет спустя снова попадает в издание Миранды Пристли.

Конечно же, не обошлось без Эмили (Эмили Блант). Правда, теперь она — в Dior, где ее подкалывают из-за неуклюжего французского. Да и в целом, как писали западные СМИ, актеры картины дали добро на съемки в продолжении истории только при условии, что на экран вернется весь главный состав первой части.

Эмили Блант вернулась к своей роли

Каким получился фильм "Дьявол носит Prada 2"

А ведь получилось лучше, чем можно было ожидать от сиквела нашумевшей истории. Герои получили эргономичную эволюцию, их адаптировали под современные реалии и дали "в руки" актуальные проблемы медиарынка.

Они борются с вопросами сокращения печатной продукции, неудобным хайпом, урезанием бюджетов и мнением нового руководства, который не относится к "священной корове", журналу "Подиум", как к таковому.

Сотрудников редакции, включая саму Миранду, пересаживают из автомобилей представительского класса в Uber, из бизнес-класса — в эконом, из мишленовских ресторанов — в кофейни за углом. Одним словом, "Подиум" сильно приземляют актуальными реалиями и делают издание ближе к народу.

Энн Хэтэуэй в образе успешной Энди Сакс

В этой связи Энди метально оказывается ближе к Миранде Присли, чем к наступающим на планету зумерам и искусственному интеллекту. Теперь они в одной лодке — журналисты, которые скоро перестанут быть нужны миру.

Энди все так же страдает "синдромом отличницы" и ждет, когда ее похвалит деспотичная Миранда. Это, к слову, очень перекликается с ее жизнью в квартире без ремонта, почти такой же, как та, в которой она жила 20 лет назад.

В фильме, как и в первой части, — огромное количество одежды премиальных брендов, роскошные локации, а Париж событийно заменяет Милан.

В фильме — обилие дорогих брендов

В картине множество забавных отсылок к первой части – все для ностальгических настроений миллениалов.

Отдельно стоит отметить, как выгодно и комплиментарно сценаристы обыграли не самую приятную для Анны Винтур историю с покупкой Джеффом Безосом медийного холдинга Conde Nast. Скандал так громко гремел в медийных кругах, что его нельзя было игнорировать в сценарии.

Итак, нам рассказали, что Миранда Пристли сама очень хотела назначения на должность генерального медиаредактора глобального "Подиума", а продали издание в итоге бывшей жене "некоего миллиардера". Ну, будем считать, что мы не поняли, о ком речь.

А что же Энди Сакс? Она исполнила свою мечту — писать о важном и серьезном в самом популярном модном журнале планеты. А так ведь выглядит высшее достижение в карьере журналиста?

