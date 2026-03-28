Закрыть мужские гештальты: обзор фильма "Скамер"

Итак, с первых кадров зрителей знакомят с Максимом из Днепра (Дмитрий Ефремов). Он —искренний парень, который хочет подарить своей возлюбленной Оле (Катерина Лозовицкая) помолвочное кольцо на годовщину отношений. Но вместо радости Оля рассказывает Максиму, что он, как часто говорят, "неликвид": ни квартиры, ни машины и дальше по тексту…

Девушка упоминает брата Максима, Сергея (Богдан Шелудяк), добавив, что тот (Сергей, то есть) — молодец, и она "не того брата выбрала". В общем, остается Максим в печали, одиночестве и экзистенциальных размышлениях.

Придя к выводу, что принципами и высокой моралью на Оль не заработать, Максим устраивается на работу к старшему брату: Сергей управляет офисом, который "мутит" деньги на скаминге, обворовывая россиян. У самого Сереги все хорошо: недешевая машина, неплохая квартира, много налички и безбашенной дерзости.

А еще у Сергея есть мамино (Ольга Сумская) восхищение. Мама Сергея и Максима совсем не интересуется, откуда у сына появляется имущество, она просто считает, что он — молодец, и Максиму есть с кого брать пример.

Вскоре Максим тоже научился эффективно дурить россиян по телефону, и жизнь у него наладилась. Он довольно быстро догнал старшего брата по масштабам доходов.

После малозначительного инцидента братья решают отпочковаться от офиса днепровского мафиози Байчаса (Алексей Смолка) и развивать собственный стартап. Пережив небольшие трения с бывшим шефом, Макс и Сергей расширяют дело. Правда, на этапе запуска проекта их застает начало войны в Украине в 2022 году, и Максим уходит на фронт.

Получив ранение, он демобилизовался и снова вернулся к их общему с Серегой проекту. Только теперь они грабят россиян уже с чистой совестью, ведь, как говорит герой Дмитрия Ефремова, "это такой фронт борьбы". Правда, со временем по требованию хозяина "бизнес" героев начал распространяться и на украинских граждан. Это и стало для Максима точкой разворота и понимания, что так действовать больше нельзя.

Для развития сети колл-центров Сергей заручился поддержкой хрестоматийного мафиози из 1990-х (Алексей Горбунов), который на связи сразу со всеми, может прессонуть любого депутата и не только, любит женщин и устрицы.

К слову, Максу удалось отомстить бывшей возлюбленной Оле. Оказывается, теперь она стала работать в эскорте и выезжает на дом. Несложно догадаться, что Максим воспользовался ее услугами и выгнал, насладившись моментом.

Так каким же получился фильм "Скамер" 2026

Из хорошего: идея молодежной драмы неплохая. Она актуальна для современных реалий, ведь большинство украинцев и не только сталкивались с проблемой скаминга хотя бы раз в жизни. В картине подробно описаны схема и вайб работы колл-центров: как они "крышуются", кем управляются, какие потоки денег там вращаются.

Очень порадовало присутствие в касте Алексея Горбунова (недавно украинские зрители его видели в картине "Малевич"). Он идеально вписался в образ беспринципного мафиози, едва не замкнув все происходящее на себе. Что поделаешь: масштабный актер — масштабная игра.

Алексей Горбунов в роли мафиози

Из не совсем понятного: на протяжении всего повествования преследует чувство, будто быть скамером не так уж плохо: настолько легко и весело поднимаются деньги на ниве колл-центров. Так много квартир, машин и женщин можно купить на "заработанное" посредством скаминга, благодаря которому можно быть молодым, классным, веселым, беззаботным и невероятно богатым.

При этом карме за содеянное в фильме посвящено пару минут, а рассказу о профитах — весь остальной хронометраж.

Несмотря на определенную смелость создателей фильма для украинского рынка, ощущается некоторая вторичность сюжета. Чувствуется, что сценаристы — поклонники "Волка с Уолл-Стрит" Скорсезе и творческого наследия Гая Ричи одновременно. Правда, ни один из стилей динамики повествования не выглядит в картине "Скамер" последовательным.

Из "Волка" сценаристы украинской ленты взяли процесс эволюции обычного парня, которому в руки попадают большие деньги, заменив биржу колл-центром. Отсылки к криминальным комедиям Гая Ричи отчетливо прослеживаются в составляющей сюжета с мафиозными разборками.

Не до конца раскрыта сюжетная линия с новой любовью Максима. Герой пафосно посылает корыстную Олю и чуть позже знакомится с Полиной (Валерия Лапко). Он покоряет ее, организовывая интервью с труднодоступным гостем для ее личного блога, после чего приглашает Полину на свидание в хорошее заведение.

Одним словом, Полина полюбила Максима тоже не за дырявые носки и облупленную штукатурку в общежитии. Тогда чем она существенно отличается от той, кто стала для главного героя триггером к развитию?

А вообще создатели картины затронули все популярные мужские гештальты: отомстить той, что бросила и не поняла своего счастья, налегке заработать неприлично много денег, щелчком пальцев разобраться с мафией, гонять на крутых тачках, оптом покупать доступных женщин, общаться наравне с криминальными авторитетами, а при желании — и плюнуть им в лицо элитными устрицами.

В целом, фильм рассчитан на молодежную аудиторию, и у нее он, скорее всего, найдет признание. Для этого сделано все и даже немного больше.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.