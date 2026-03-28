Закрити чоловічі гештальти: огляд фільму "Скамер"

Отже, з перших кадрів глядачів знайомлять із Максимом із Дніпра (Дмитро Єфремов). Він — щирий хлопець, який хоче подарувати своїй коханій Олі (Катерина Лозовицька) каблучку для заручин на річницю стосунків. Але замість радості Оля розповідає Максиму, що він, як часто кажуть, "неліквід": ні квартири, ні машини і далі за текстом…

Дівчина згадує брата Максима, Сергія (Богдан Шелудяк), додавши, що той (Сергій, тобто) — молодець, і вона "не того брата вибрала". Загалом, залишається Максим у смутку, самотності та екзистенціальних роздумах.

Трейлер фільму "Скамер"

Дійшовши висновку, що принципами і високою мораллю на Оль не заробити, Максим влаштовується на роботу до старшого брата: Сергій керує офісом, який "каламутить" гроші на скамінгу, обкрадаючи росіян. У самого Серьоги все добре: недешева машина, непогана квартира, багато готівки і зухвалості.

Відео дня

А ще у Сергія є мамине (Ольга Сумська) захоплення. Мама Сергія і Максима зовсім не цікавиться, звідки у сина з'являється майно, вона просто вважає, що він — молодець, і Максиму є з кого брати приклад.

Незабаром Максим теж навчився ефективно обдурювати росіян телефоном, і життя в нього налагодилося. Він досить швидко наздогнав старшого брата за масштабами доходів.

Після малозначного інциденту брати вирішують відокремитися від офісу дніпровського мафіозі Байчаса (Олексій Смолка) і розвивати власний стартап. Переживши невеликі суперчності з колишнім шефом, Макс і Сергій розширюють справу. Щоправда, на етапі запуску проєкту їх застає початок війни в Україні 2022 року, і Максим іде на фронт.

Фото: Кадр из фильма

Отримавши поранення, він демобілізувався і знову повернувся до їхнього спільного з Серьогою проекту. Тільки тепер вони грабують росіян уже з чистою совістю, адже, як каже герой Дмитра Єфремова, "це такий фронт боротьби". Щоправда, згодом на вимогу господаря "бізнес" героїв почав поширюватись і на українських громадян. Це й стало для Максима точкою розвороту та розуміння, що так діяти більше не можна.

Для розвитку мережі кол-центрів Сергій заручився підтримкою хрестоматійного мафіозі з 1990-х (Олексій Горбунов), який на зв'язку одразу з усіма, може пресонути будь-якого депутата і не тільки, любить жінок і устриці.

До слова, Максу вдалося помститися колишній коханій Олі. Виявляється, тепер вона стала працювати в ескорті і виїжджає додому. Нескладно здогадатися, що Максим скористався її послугами і вигнав, насолодившись моментом.

Так яким же вийшов фільм "Скамер" 2026 року

З хорошого: ідея молодіжної драми непогана. Вона актуальна для сучасних реалій, адже більшість українців і не тільки стикалися з проблемою скамінгу хоча б раз у житті. У картині детально описані схема і вайб роботи кол-центрів: як вони "кришуються", ким керуються, які потоки грошей там обертаються.

Дуже порадувала присутність у касті Олексія Горбунова (нещодавно українські глядачі його бачили в картині "Малевич"). Він ідеально вписався в образ безпринципного мафіозі, ледь не замкнувши все, що відбувається, на собі. Що поробиш: масштабний актор — масштабна гра.

Олексій Горбунов у ролі мафіозі Фото: Кадр из фильма

З не зовсім зрозумілого: протягом усієї розповіді переслідує відчуття, ніби бути скамером не так уже й погано: настільки легко і весело піднімаються гроші на ниві кол-центрів. Так багато квартир, машин і жінок можна купити на "зароблене" за допомогою скамінгу, завдяки якому можна бути молодим, класним, веселим, безтурботним та неймовірно багатим.

При цьому кармі за скоєне у фільмі присвячено кілька хвилин, а розповіді про профіти — весь інший хронометраж.

Фото: Кадр из фильма

Попри певну сміливість творців фільму для українського ринку, є враження про деяку вторинність сюжету. Відчувається, що сценаристи — шанувальники "Вовка з Волл-Стріт" Скорсезе та творчої спадщини Гая Річі водночас. Щоправда, жоден зі стилів динаміки оповіді не виглядає в картині "Скамер" послідовним.

Із "Вовка" сценаристи української стрічки взяли процес еволюції звичайного хлопця, якому до рук потрапляють великі гроші, замінивши біржу на колл-центр. Відсилання до кримінальних комедій Гая Річі чітко простежуються у складовій сюжету з мафіозними розбірками.

У "Скамері" є щось від "Вовка з Волл-Стріт" Фото: Кадр из фильма

Не до кінця розкрита сюжетна лінія з новим коханням Максима. Герой пафосно посилає корисливу Олю і трохи пізніше знайомиться з Поліною (Валерія Лапко). Він підкорює її, організовуючи інтерв'ю з важкодоступним гостем для її особистого блогу, після чого запрошує Поліну на побачення в гарний заклад.

Одним словом, Поліна покохала Максима теж не за діряві шкарпетки й облуплену штукатурку в гуртожитку. Тоді чим вона суттєво відрізняється від тієї, хто стала для головного героя тригером до розвитку?

А взагалі творці картини пройшлися по всіх популярних чоловічих гештальтах: помститися тій, що кинула і не зрозуміла свого щастя, без зусиль заробити непристойно багато грошей, на раз-два розібратися з мафією, ганяти на крутих тачках, оптом купувати доступних жінок, спілкуватися нарівні з кримінальними авторитетами, а за бажання — і плюнути їм в обличчя елітними устрицями.

Загалом, фільм розрахований на молодіжну аудиторію, і в неї він, найімовірніше, знайде визнання. Для цього зроблено все і навіть трохи більше.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані у рубриці "Думки" несе автор.