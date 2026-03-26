Дадлі Дурсль виріс: яким вийшов фільм "Пілліон"

Заявлений жанр — романтична комедія. Головні ролі у стрічці виконали Александр Скарсгард і Гаррі Меллінг (Дадлі Дурсль у "Гаррі Поттері"). Можна сказати з упевненістю: цей екстравагантний фільм стане зрозумілим і близьким усім, хто стикався з так званим "холодним" типом стосунків.

Отже, перед нами квір-кіно про БДСМ, що, коли розібратися, зовсім не про це. Творці картини взялися за дослідження динаміки стосунків домінанта та залежного (того, хто в служінні), що відбувається в середовищі та на тлі занурення у світ БДСМ-спільноти.

Трейлер фільму "Пілліон"

Нам показали кілька надто відвертих сцен гей-близькості, але основною метою творців було розкрити гіпераб'юзивні стосунки всередині одностатевої пари. Утім, вони мало чим відрізняються від аналогічних стосунків усередині традиційних пар.

Відео дня

Усі, хто хоч раз "завис" у таких стосунках (навіть без урахування БДСМ-складової), без зусиль зможуть перекласти сценарій фільму на етап свого життя. Тут усе: порушення кордонів, страх близькості, спроби розглянути вразливу душу там, де її, можливо, просто немає.

Герой Гаррі Меллінга — Коллін — виступає на сцені пабу на Святвечір. Він співає в аматорському ансамблі. Хлопець сором'язливий і скромний, слухняний син батьків, які дуже його люблять. Його мама мріє, що він поєднає долю з хорошим і турботливим хлопцем.

Гаррі Меллінг в образі Колліна

Однак Коллін знайомиться з Реєм (Александр Скарсгард) — мужнім красивим байкером і абсолютно недоступним в емоційному сенсі персонажем. Рей безпомилково розпізнає в Колліні "ген покірності".

Рей і Коллін починають жити разом. Тепер Коллін ночує на килимку, готує Рею і, стоячи, чекає, поки той поїсть, не претендує на привітання на день народження і взагалі ні на що не претендує. Однак усе це робить його живим і навіть чомусь щасливим. Він весь час сором'язливо повторює: "Дякую Рей".

Коллін заробляє на життя, виписуючи штрафи на парковці. Його життя нудне й одноманітне. У нього немає друзів, а дні народження він відзначає з батьками. Рей вривається в його життєвий простір з яскравими емоційними гойдалками, проживанням болю та ейфорії та й просто своєю присутністю, на яку Коллін навряд чи міг розраховувати. Адже Рей виглядає значним, недоступним, грандіозним, самодостатнім, красивим і сильним.

У Рея велике коло спілкування, є цікаві хобі (він грає на піаніно і тусується з байкерами), у нього захищені особисті кордони. Словом, у Рея є все те, про що Коллін навіть мріяти не міг.

Александр Скарсгард у ролі брутального Рея

Герой Скарсгарда — саме той хрестоматійний принц із творів масової культури. А дискомфорт від його холодності та принизливе ставлення на початку роману героїв виглядають дрібницею на тлі великих профітів від взаємодії.

Правда, що глибше Коллін занурюється в цю взаємодію, то більше замислюється, хто він усередині цього сценарію. Чи готовий він і далі бути в ролі того, хто ночує на килимку, і боїться претендувати на поцілунок або схвальний погляд?

Ми спостерігаємо за трансформацією героя Гаррі Меллінга, який дуже гідно продемонстрував і свою професійну еволюцію актора. Хлопець, який став відомим завдяки не найважливішій ролі в "поттеріані", показує видатні здібності драматичного артиста у складній, багатошаровій та екстравагантній картині, що вимагає великої сміливості.

"Пілліон" — фільм про аб'юз і повне порушення особистих кордонів

Автор роману "Пілліон" Адам Марс написав "Виховання почуттів", а режисер Гаррі Лайтон з усією зухвалістю переклав творіння Марса на екран, додавши туди щось своє.

Загалом, картина Лайтона — незвичайна подорож, яка занурить вас в особисті роздуми про самоцінність, важливість особистих кордонів і розставлення пріоритетів.

