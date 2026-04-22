Племінник Майкла Джексона зіграв свого дядька: яким вийшов фільм про короля поп-музики

Спочатку реліз стрічки був запланований на квітень 2025 року, потім — на жовтень. Однак фільм вийшов занадто довгим для кінотеатрів — понад три з половиною години. У підсумку виробники були змушені знову переносити реліз і значно скорочувати хронометраж. Зрештою прем'єра відбулася у квітні 2026-го.

До слова, стрічка була узгоджена і схвалена родичами і спадкоємцями Майкла.

Сюжет фільму охоплює період життя артиста з 1966 по 1988 роки. Глядачів знайомлять із перипетіями у стосунках талановитого хлопчика з тиранічним батьком.

З перших кадрів глядачів переносять у бідно обставлену вітальню, де колектив "Джексон 5" репетирує під пильним контролем батька, до якого вони звертаються не інакше, як Джозеф (Колман Домінго).

Джозеф, своєю чергою, не особливо педантичний у методах виховання: може й побити, коли щось іде врозріз із його уявленнями про прекрасне. П'ятеро його синів гастролюють по конкурсах і ярмарках, і на одному з таких виступів талановитого Майкла помічає менеджер великої звукозаписної компанії. Після цього для сімейства Джексонів усе змінюється докорінно.

У картині показано становлення гурту "Джексон 5"

Ми стаємо свідками стрімкого сходження співака до вершин популярності, що відбувається в доволі стислі терміни.

У фільмі Фукуа ефектно відображені виступи Майкла Джексона, червоною лінією проходить його перманентний конфлікт із батьком та абсолютна самотність усередині сім'ї. Вона показана через "дружбу" маленького співака з шимпанзе, жирафом і удавом, а не з членами сім'ї або ровесниками.

Однак ми нічого не дізнаємося про стосунки Майкла з братами: родичі артиста виступають у ролі живої декорації або статистів, не більше. Деякий час в оповіданні приділяється зворушливим стосункам поп-короля з матір'ю: вони часто їли морозиво під час переглядів старих фільмів.

Із сюжету картини ми також дізнаємося, що Майкл знайшов фігуру батька у своєму охоронцеві Біллі Бреє (Кейлін Дюррел Джонс), який був підтримкою співака довгий час.

Але так і залишилося таємницею, якою була драматична складова становлення характеру людини, котра стала першим чорношкірим артистом на MTV, отримала 15 премій Греммі та продала мільярд копій альбомів. Адже творці фільму нам про це просто не розповіли, підганяючи своє творіння під вимоги кінотеатрів.

Ми бачимо душевні муки Майкла, його нерішучість і переживання, які довгий час не дають йому знайти ґрунт під ногами. Але картині явно бракує саме тієї вирізаної частини хронометражу, де, ймовірно, залишилося все те, чого не вистачило фільму.

Схожість актора з його героєм вийшла просто приголомшливою

А може, вся річ у тім, що будь-яка спроба екранізувати життя такої багатогранної легенди, чия велич, таємничість і скандальність за масштабами стала більшою за планету, яку він "качав" своїми виступами, приречена на "завали" в пласку подачу матеріалу: від героїзації та глорифікації до маргіналізації. І для реалізації проєкту з глибокою драматургією і послідовною еволюцією героя потрібен просто формат серіалу.

Окремо хочеться відзначити гру Джаафара Джексона. Унікальна родинна зовнішня схожість і пластика тіла подарували фанатам справжню зустріч із кумиром. Це вийшло просто добре!

