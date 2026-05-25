Наталка Денисенко в червоному: як пройшла кінопрем'єра "Хрещатик 48/2" (фоторепортаж)
У столичному кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ "Гулівер" відбулася зіркова прем'єра українського фентезі "Хрещатик 48/2" режисера, сценариста і продюсера проєкту Олексія Комаровського ("Коли ти вийдеш заміж").
Подія стала епіцентром явки українських медіаперсон. Окрім зіркової команди фільму, на червоній доріжці події з'явилися численні колеги акторів стрічки, журналісти, блогери.
Головною зіркою події стала актриса Наталка Денисенко — актриса, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі Олексія Комаровського. Супроводжував зірку на заході її коханий Юрій Савранський.
Актриса, яка традиційно віддає перевагу білому кольору для світських появ, цього разу вибрала для прем'єри сукню-трансформер, що в процесі вечора перетворилася на яскраво-червоне вбрання.
Серед інших знаменитостей на кінопрем'єрі були помічені Ольга Сумська, Даніель Салем, Григорій і Христина Решетники, Ірина Кудашова, Ліда Лі, Любава Грєшнова та багато інших.
У центрі сюжету фільму "Хрещатик 48/2" — 11-річні Юрко та Мія, які випадково знаходять у своїй квартирі портал і потрапляють у Потойбічний Київ. За легендою, цей магічний світ існує з 482 року, розвиваючись паралельно з реальним містом. Герої опиняються в епіцентрі магічних подій. Тепер їм належить перемогти древнє зло в особі Богині смерті.
