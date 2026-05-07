Фінальна битва за Землю: огляд фільму "Мортал Комбат 2"

На початку 1990-х років вийшла відеогра Mortal Kombat, натхненна культовою картиною Джона Карпентера з Куртом Расселом у головній ролі — "Великий переполох у малому Китаї" 1986 року. Літаючі хлопці в широких китайських капелюхах, що метають блискавки — якраз звідти.

Так от, гра дуже швидко стала популярною. Сенс гри в жанрі файтингу зводився до боротьби між Земним і Зовнішнім царствами, які повинні зійтися на десятому турнірі "Смертельного бою". Цей бій вирішить майбутнє Землі та її населення.

Успіх гри вилився в її численні оновлені версії та екранізацію 1995 року режисера Пола Андерсона ("Оселя зла") з Крістофером Ламбертом у ролі лорда Рейдена. Симпатій критиків картина не завоювала, а ось глядачі принесли продюсерам 122 мільйони доларів, при витратах менше 20 мільйонів.

У 1997 продюсери спробували повторити успіх сиквелом "Смертельний бій: Знищення" із заміною режисера на Джона Леонетті ("Прокляття Аннабель"). Утім, більшість акторів також підлягали заміні. Очікування на велику касу не виправдалися, і продюсери вирішили згорнути франшизу.

Майже двадцять п'ять років потому, у 2021 році перезапустили екранізацію гри, яка мала успіх кілька десятиліть. Сюжет зазнав значних змін і допустив нових персонажів. Однак, продовження франшизи спіткала доля сиквела 1997 року: стрічка ледь покрила витрати, а критики незадоволено скривилися, видавши горезвісні "змішані відгуки".

Щоправда, Всесвіт Земного та Зовнішнього царств, все одно отримав логічне продовження. Сюжети 2021 року та нова стрічка 2026 року доволі сильно відрізняються, як від гри, так і від оригінального фільму. Тому для глибокого занурення в "розбірки" Всесвіту краще переглянути фільми в хронологічній послідовності.

Отже, фільм 2026 року розповідає безпосередньо в "тілі" фінальної битви, на якій вирішиться доля Землі: світ людей може назавжди перейти в розпорядження Зовнішнього царства і особисто — головного лиходія — Шао Кана (Мартін Форд). До слова, Кана в попередній картині не було, його додали.

Додали також таких героїв відеоігор, як голлівудський актор Джонні Кейдж (Карл Урбан), принцеса Кітана (Аделін Рудольф), вождя зубастого племені таркатанів Барака (Сі-ДжейБлумфілд) і багатьох інших.

Герой Джонні Кейджа у виконанні Карла Урбана ("Суддя Дредд", "Пацани") — голлівудський актор, який виходить у тираж і не бачить перспектив у кінематографі. Зате тепер його обрали Боги для участі у фінальній битві за Землю. Йому належить згадати свої бойові навички та активувати кмітливість, щоб допомогти планеті "залишитися на плаву".

Що стосується реакції критиків станом на сьогодні, вони точно симпатизують сиквелу більше ніж перезапуску 2021 року.

Однозначно можна сказати, що фанати Mortal Kombat будуть задоволені: на них чекає зустріч із широким спектром героїв із відеоігор. Крім того, на них чекає дві години споглядання масштабних бойових сцен у найкращих традиціях фентезі з включенням східних бойових мистецтв. І, (спойлер), творці зробили відсилання до "Великого переполоху в малому Китаї": ті, хто знає — зрозуміють!

