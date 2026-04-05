"Супер Маріо Галактика в кіно": огляд анімаційного фільму

Про що фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" 2026

Отже, мультфільм "Супер Маріо Галактика в кіно" починається зі сцени з Розаліною (її озвучує Брі Ларсон), блакитною принцесою. Вперше вона з'являється в грі 2007 року. Принцеса читає казки своїм дітям — пухкеньким зірочкам із дитячими голосами.

Чарівну принцесу Розаліну викрадає Боузер-молодший (Бенні Сафді), який планує створити нову планету з метою вразити свого холодного батька Боузера (Джек Блек). Востаннє глядачі бачили Боузера зменшеним до мікророзмірів, який жив у Грибному королівстві принцеси Піч (Аня Тейлор-Джой).

У цей час Маріо і Луїджі готуються до святкування дня народження Піч, паралельно знайомлячись із новими персонажами Грибного королівства.

Дитинча принцеси Розалінди, зірочка Лума, тікає з полону Боузера-молодшого і вривається на урочистість Розалінди. Вона просить друзів і принцесу Піч врятувати блакитну принцесу, а для цього їм слід вирушити в подорож рівнями ігор "Супер Маріо".

Це і є ключова сюжетна лінія. Додаткові сюжетні лінії розповідають про проблеми у взаєминах Боузера-молодшого з батьком, його тимчасове перетворення на доброго хлопця.

Чим дійсно знаменний анімаційний фільм "Супер Маріо Галактика в кіно", то це сценами екшену і рівнем анімації. Мультфільм створювала студія Illumination, яка раніше знімала культових міньйонів. Фахівці студії виявилися на висоті і цього разу.

Вершиною візуальної складової стрічки стала сцена, в якій принцеса Піч приходить у казино, де гості ходять по стінах. Це виглядало свіжо й оригінально. Однак інші сюжетні віхи анімаційного фільму здебільшого відсилають до минулого, звертаючись до ностальгії глядачів.

Загалом фільм прагне догоджати глядачеві й утримувати увагу на тригерах шанувальників продуктів Nintendo. І, звісно, всім, хто в дитинстві, затамувавши подих, блукав світами знаменитих братів-сантехніків, буде що пригадати та від чого вигукнути: "О, я знаю, про що це", адже "пасхалок" у мультфільмі і справді дуже багато.

Але вся логіка оповіді та суть сюжету більшою мірою розраховані на дитячу аудиторію, а не на дорослих з ностальгією. Тому їм ці відсилання будуть незрозумілі, а також їм може не вистачити новизни сюжету в новій анімаційній стрічці.

Однак, діти після перегляду "Супер Маріо Галактика в кіно" вийшли із захопленням, а вони, як відомо, далекі від занудства дорослих критиків і не готові розкладати мультфільми на молекули й атоми. Їм просто хочеться розважитися й отримати нові емоції. А з цим картина про нові пригоди сантехніків впоралася.

