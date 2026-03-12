Кривава боротьба за сімейні гроші: рецензія на фільм "Мисливець за спадком"

Звичайно ж, більшість глядачів ніколи не чули про британський фільм "Добрі серця і корони" 1949 року, а тим часом, перед нами — якраз ремейк цієї перлини кінематографічної класики минулого століття, знятий за мотивами роману 1907 року. Але, на відміну від оригіналу, дію перенесено з Англії епохи Едуарда VII в сучасний Нью-Йорк.

У підсумку перед нами — динамічний комедійний трилер з віртуозним хлопцем Бекетом Редфеллоу в костюмі від Brioni, який з іронічною посмішкою на обличчі вбиває своїх родичів, що претендують на багатомільярдний спадок старовинної сім'ї, із заповіту на який його матір незаслужено викреслили.

Хлопчик виріс у бідності в передмісті Нью-Йорка, але отримав від мами гідне виховання, уміння поводитися й одягатися, як джентльмен, стріляти з лука, грати на фортепіано і гідно триматися у вищому суспільстві.

Мама Бекета померла рано і навіть посмертно не змогла претендувати на місце в сімейному склепі. Перед смертю вона взяла з сина обіцянку ніколи не зупинятися в прагненні стати гідною людиною. Бекет зрозумів її прохання буквально.

Глен Пауелл в образі Бекета Редфеллоу Фото: Кадр из фильма

Восьмий спадкоємець династії з багатомільярдними статками кочував з однієї прийомної сім'ї в іншу. Усі ці роки він стежив за життям своїх багатих родичів, які, як на зло, зовсім не вмирали.

У якийсь момент Бекет знаходить спосіб наблизитися до наймолодшого з династії й оперативно вирішує питання. Успіх і легкість, з якою він прокручує вбивство, надихає його рухатися вперед заданим курсом.

У процесі реалізації свого "проєкту" Редфеллоу знайомиться з Рут (до речі, вона була дівчиною його вбитого кузена), закохується в неї і намагається будувати серйозні романтичні стосунки.

Фоном у житті Бекета маячить Джулія (Маргарет Куоллі), подруга дитинства, яка прагне до великого багатства і вигідного заміжжя. Героїня Маргарет Коуллі чарівна, наполеглива і холодна, як айсберг. В її картині світу мета виправдовує будь-які засоби.

Маргарет Куоллі вдалася роль мисливиці за багатством і розкішним життям Фото: Кадр з відео

Загалом упродовж оповіді глядачі співпереживають серійному вбивці з добрим серцем і благодушним виразом обличчя. Від початку фільму ми знаємо, що головний герой на чомусь усе ж попався, адже веде свою розповідь із в'язниці за чотири години до страти. Щоправда, він має такий оптимістичний вигляд, немов на щось ще сподівається.

У картині серію вбивств представлено як інструмент для досягнення мрії, і в цьому ми бачимо базове протиріччя з установками класичної моралі. Бекет мстить за ранню смерть матері через бідність і неможливість отримати належне лікування. Він мститься за своє злиденне дитинство і приниження під час роботи в магазині чоловічого індпошиву. Герой виходить на шлях війни і, здається, готовий її виграти.

Фоном періодично виникають агенти ФБР, які помітили вбивства в одній династії і злегка зацікавилися тим, що відбувається. Але саме злегка, адже багато запитань вони не ставлять, бо агенти — просто бюджетники, які працюють з 9:00 до 17:00.

Останній, кого належить позбутися Бекету, — це його дід Вайтлоу (Ед Гарріс). Саме він колись позбавив доньку права успадковувати статки сім'ї та бути її частиною. Він буквально випромінює зверхність і дуже далекий від почуття провини. Ба більше, він, здається, хоче вбити свого онука.

Словом, перед нами іронічний і динамічний заміс із талановитими акторами і культовим літературним твором у своїй основі. А Глен Пауелл вдало впорався з роллю вбивці, якому дуже хочеться співпереживати.

