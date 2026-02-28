Підтримайте нас RU
Далекі близькі: про що новий фільм Джима Джармуша з Кейт Бланшетт і Адамом Драйвером

На українські екрани виходить нова стрічка Джима Джармуша — "Батько мати сестра сестра брат". Картина майстра деталей стартує після шестирічної перерви у фільмографії режисера: пауза настала, на думку низки критиків, після доволі прохолодно сприйнятого комедійного горору — "Мертві не вмирають".

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
Батько мати сестра сестра брат
Кейт Бланшетт, Вікі Кріпс і Шарлотта Реплінг у новому фільмі Джима Джармуша | Фото: Скриншот

У 2026 році Джармуш представив на суд глядачів комедійно-драматичний триптих зі знаменитими акторами — Адамом Драйвером і Кейт Бланшетт.

Трейлер фільму "Батько мати сестра сестра брат"

Про що фільм "Батько мати сестра сестра брат" Джима Джармуша

Отже, знаменитий майстер уваги до деталей закинув глядачам витончено-вишуканий сатиричний триптих на тему стосунків батьків і дітей. Режисер повернувся до улюбленої структури альманаху у своїх оповідях (як у культовій стрічці "Кава і сигарети").

У першій частині герої Адама Драйвера і Маїм Бялік приїжджають провідати батька (блюз-рокер Тома Вейтса), стосунки з яким складно назвати стосунками. Говорити їм нема про що, батько "пригощає" дітей водою з-під крана, всі судорожно намагаються придумати тему для розмови, яка все не бажає хоч якось склеїтися.

Відео дня
Кадр із фільму "Батько мати сестра сестра брат"
Кадр із фільму "Батько мати сестра сестра брат"
Фото: Скриншот

Тим часом, брат і сестра помічають на батькові люксові годинники, а також нові елементи інтер'єру, хоча, батько регулярно просить гроші у дітей.

Друга частина оповідає про сім'ю в Дубліні. Дві доньки, затиснута і дивна Тимофія (Кейт Бланшетт) і оригіналка Ліліт, яка торгує одягом у мережі (Вікі Кріпс), — приїжджають на ланч до своєї матері-письменниці (Шарлотта Ремплінг). Розмова у родичок теж не клеїться. Три жінки виглядають незнайомками, які випадково опинилися за одним столом і зовсім не знають життів одна одної.

Кадр із фільму "Батько мати сестра сестра брат"
Кадр із фільму "Батько мати сестра сестра брат"
Фото: Скриншот

Деспотична і відсторонена мати, здається, не може дочекатися, коли доньки знайдуть привід виїхати, а доньки не знають, як цей привід швидше знайти.

Третя новела розповідає про повернення двійнят Скай (Індія Мур) і Біллі (Люк Сабба) в батьківську квартиру в центрі Парижа.

Вони сумують за батьками, яких більше немає, і навіть зібрали нехитрий батьківський скарб у сховище, щоб нічого не викидати.

Вони разом проживають біль втрати та відсутності, згадують, якими були батьки. І, здається, їм якраз було про що з ними поговорити, на відміну від героїв перших новел, але батьків більше немає.

Кадр із фільму "Батько мати сестра сестра брат"
Кадр із фільму "Батько мати сестра сестра брат"
Фото: Скриншот

Перші дві новели більше нагадували погані вистави для неіснуючого глядача, певний вид профанації, на тлі ідеально розставлених предметів і вивіреної кольорової гами. І тільки третя історія брата і сестри показують глядачеві справжні родинні почуття і біль втрати.

Герої всіх новел обговорюють знаки зодіаку, годинник Rolex і роль води в житті людства. Джиму Джармушу завжди потрібно щось об'єднуюче новели в структурі його окремих сюжетів одного оповідання.

Цього разу режисер, схоже, вирішив зняти кіно зовсім не для всіх. А точніше сказати, для одного себе. Тут дуже багато про його майстерність ідеальної симетрії, колірної гами та уваги до деталей, тоді як смисли виглядають натягнутими і гіпертрофованими. Щось на кшталт сатири на саму сатиру.

Можна сказати, що "Батько мати сестра сестра брат" — це кіно для шанувальників Джармуша. Вони знайдуть тут усе, за що вони люблять режисера. Решта — можуть просто оцінити естетику в кадрі, адже вона в ньому, безумовно, домінує.

