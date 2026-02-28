Далекие близкие: о чем новый фильм Джима Джармуша с Кейт Бланшетт и Адамом Драйвером

В 2026 году Джармуш представил на суд зрителей комедийно-драматический триптих со знаменитыми актерами – Адамом Драйвером и Кейт Бланшетт.

Трейлер фильма "Отец мать сестра брат"

О чем фильм "Отец мать сестра брат" Джима Джармуша

Итак, знаменитый мастер внимания к деталям забросил зрителям утонченно-изысканный сатирический триптих на тему отношений отцов и детей. Режиссер вернулся к излюбленной структуре альманаха в своих повествованиях (как в культовой ленте "Кофе и сигареты").

В первой части герои Адама Драйвера и Маим Бялик приезжают навестить отца (блюз-рокер Тома Уэйтса), отношения с которым сложно назвать отношениями. Говорить им не о чем, отец "угощает" детей водой из-под крана, все судорожно пытаются придумать тему для разговора, который все не желает хоть как-то склеиться.

Кадр из фильма "Отец мать сестра брат" Фото: Скриншот

Тем временем, брат и сестра замечают на отце люксовые часы, а также, новые элементы интерьера, хотя, отец регулярно просит деньги у детей.

Вторая часть повествует о семье в Дублине. Две дочери, зажатая и странноватая Тимофея (Кейт Бланшетт) и оригиналка Лилит, торгующая одеждой в сети (Вики Крипс) — приезжают на ланч к своей матери-писательнице (Шарлотта Рэмплинг). Разговор у родственниц тоже не клеится. Три женщины выглядят незнакомками, которые, по случаю, оказались за одним столом и совсем не знают жизней друг друга.

Кадр из фильма "Отец мать сестра брат" Фото: Скриншот

Деспотичная и отстраненная мать, кажется, не может дождаться, когда дочери найдут повод уехать, а дочери не знают, как этот повод быстрее найти.

Третья новелла рассказывает о возвращении двойняшек Скай (Индия Мур) и Билли (Люк Сабба) в родительскую квартиру в центре Парижа.

Они тоскуют по родителям, которых больше нет и даже собрали нехитрый родительский скарб в хранилище, чтобы ничего не выбрасывать.

Они вместе проживают боль потери и отсутствия, вспоминают, какими были родители. И, кажется им, как раз, было о чем с ними поговорить, в отличие от героев первых новел, но родителей больше нет.

Кадр из фильма "Отец мать сестра брат" Фото: Скриншот

Первые две новеллы больше напоминали дурные спектакли для несуществующего зрителя, определенный вид профанации, на фоне идеально расставленных предметов и выверенной цветовой гаммы. И только третья история брата и сестры показывают зрителю настоящие родственные чувства и боль потери.

Герои всех новелл обсуждают знаки зодиака, часы Rolex и роль воды в жизни человечества. Джиму Джармушу всегда нужно нечто объединяющее новеллы в структуре его отдельных сюжетов одного рассказа.

В этот раз, режиссер, похоже, решил снять кино совсем не для всех. А точнее сказать, для одного себя. Здесь очень много про его мастерство идеальной симметрии, цветовой гаммы и внимания к деталям, в то время, как смыслы выглядят натянутыми и гипертрофированными. Нечто вроде сатиры на саму сатиру.

Можно сказать, что "Отец мать сестра брат" — это кино для поклонников Джармуша. Они найдут здесь все, за что они любят режиссера. Остальные – могут просто оценить эстетику в кадре, ведь она в нем, определенно доминирует.

