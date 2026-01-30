Женская месть в борьбе за выживание: как Рейчел Макадамс расправлялась с гадким боссом

Нам предстоит наблюдать за дуэлью скромной сотрудницы консалтинговой фирмы и ее отвратительного начальника после катастрофы частного самолета, в которой они остаются единственными выжившими пассажирами на необитаемом острове.

Линда Лиддл (Рейчел Макадамс) — классический "синий чулок" нашего времени. Ее гардероб безобразен, волосы выглядят грязными и неухоженными. Она приносит еду для обедов из дома, как в школьные годы, и, вообще, различными методами демонстрирует крайне низкую социальную адаптивность.

Ее шутки всегда неуместны, а попытки "влиться" в разговор или хотя бы не выделяться и не выглядеть в дурном свете обычно проваливаются.

Единственное, что ценно в Линде, — это ее рабочие навыки, но парни из дорогих кабинетов считают ее кем-то вроде плохо одетой секретарши, и перспектива повышать статус девушки в компании выглядит для них чуть ли не унизительной.

Конечно же, героиня Рейчел Макадамс "пролетает" с повышением, и ее малоприятный босс Брэдли (Дилан О'Брайен) выбирает на вакантную должность своего бестолкового приятеля по членству в студенческом братстве.

Чтобы хоть как-то задобрить Линду и сгладить острые углы, Брэдли решает взять несимпатичную сотрудницу в заграничную командировку — в Бангкок. Однако их частный самолет терпит крушение, и они, чудом выжив, остаются наедине со стихией океана на необитаемом острове.

Фото: Кадр из фильма

Довольно быстро Линда осваивается с обстоятельствами и принимается собирать дрова, строить лачугу, разводить костер и делать прочие вещи, перечисленные в сериале "Выжившие". Она также начинает инстинктивно демонстрировать что-то вроде заботы в отношении Брэдли: готовить ему еду.

Но невыносимый босс становится от этого только злее. Его единственное желание — построить плот и хоть как-нибудь вернуться к комфортной жизни с невестой.

А Линда наконец впервые в жизни оказалась в позиции доминанта, и теперь все дремлющие в ней демоны просыпаются. Она готова отомстить в лице Брэдли всем, кто над ней насмехался, не ценил, унижал и втаптывал в грязь.

Дилан О'Брайен перевоплотился в противного босса главной героини Фото: Кадр из фильма

Героиня Рейчел Макадамс — олицетворение всех хороших девочек, которым мало быть просто хорошими, чтобы их заметили и оценили. Им нужно стать жесткими и даже иногда опасными, чтобы очертить границы. Брэдли не успевает адаптироваться к эволюции характера Линды, но ему, конечно же, придется, хотя бы попытаться.

В общем, Сэми Райми подарил нам некий симбиоз "Голубой лагуны" и "Мизери" Стивена Кинга.

Казалось бы, как можно было сочетать романтическую драму и фильм ужасов? Вам предстоит это увидеть!

