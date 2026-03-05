"Кутюр" с Анджелиной Джоли: рассказ о людях в тени подиумов на парижской неделе моды

Драматическая, документальная по вайбу лента, рассказывает историю четырех женщин, которые, в разном качестве работают над подготовкой модных показов на Парижской неделе моды.

Трейлер фильма "Кутюр"

Режиссер из США Максин Уокер (Анджелина Джоли) приезжает в Париж, чтобы снять небольшой фильм, внезапно она узнает о страшном заболевании и предстоящей операции.

Юная модель из Южного Судана — Ада (Аньер Аней) – беженка от войны, готовится представить дебютное платье показа на подиуме одного из шоу.

Само платье судорожно вручную отшивает швея Кристин, "она и так уже ничего не успевает". Визажист Анжель (Элла Румпф) кочует с показа на показ, делая макияж моделям в режиме марафона. Параллельно она пытается издать роман, собранный из реальных историй с больших подиумов.

Есть и привлекательный оператор (Луи Гаррель). Его герой существует в кадре, чтобы подчеркнуть отчаянное психологическое состояние Максин и выступить ее партнером для диалогов.

Кадр из фильма "Кутюр" Фото: Скриншот

Постепенно, зрителей, в режиме повествования документалки, переводят в позицию наблюдателя за приземленным бекстейджем самого гламурного ивента в мире – неделей моды в Париже.

Мы видим обычных уставших людей, с бытовыми проблемами, личными страхами, борьбой за выживание, трудностями в общении, попытками заработать денег, депрессиями и внутренними конфликтами.

К слову, одну из небольших ролей в ленте "Кутюр" сыграла украинская модель из Запорожья – Юлия Ратнер. Она сыграла саму себя. "Знаю, что ты меня не послушаешь, но хотя бы две стены", — говорит модель своему бойфренду во время звонка в Украину.

Алис Винокур рассказывает очень приземленную историю обычных людей, которые создают волшебство на камеру, не будучи сами этим волшебством.

Фоном маячит красивый туристический Париж. Свет Эйфелевой башни виден из окон отелей героинь картины. Но этот свет "звучит" откуда-то издалека. Он словно часть той масштабной самой медийной бутафории, призванной создавать иллюзию волшебной недосягаемости.

Алис Винокур создала тихую, нейтральную ленту, сродни документальным фильмам во французском стиле.

Фильм "Кутюр" — не о моде. Он о людях, таких же, как зрители, которые придут посмотреть картину. О бытовых форматах решения проблем, о разбитых мечтах и глубокой личной трансформации на фоне блеска софитов. О том, сколько проколотых до крови пальцев за каждым подиумным шедевром, сколько конфликтов за каждой глянцевой съемкой, сколько сложных бекграундов судеб людей, вовлеченных в создание "вечного праздника".

Анджелина Джоли в фильме "Кутюр" Фото: Скриншот

"Кутюр" про то, что любая работа сложна, включая самые блистательные сферы, в которые стремятся многие. И чем масштабнее и значимее проекты – тем больше работы на износ стоит за их реализацией.

