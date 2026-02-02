"Благодать": новый фильм Паоло Серрентино, который проникает под кожу

На примере президента Италии, чья каденция заканчивается через шесть месяцев, зрителю демонстрируют рефлексии и внутренние конфликты отдельно взятого человека, присущие многим. Хотя, разумеется, не каждый, проживает их на должности главы государства.

О чем фильм "Благодать" Паоло Соррентино

Марьяно Де Сантис (Тони Сервилло), католик и вдовец, ожидает истечения срока пребывания на посту президента. И это – не просто конец каденции, это, своего рода, финал жизни. Ведь впереди его ничего не ждет, а все важное осталось в прошлом.

Трейлер фильма "Благодать"

Большая любовь к жене, которую он не может забыть и, тем более, заменить, воспитание детей, карьера судьи, дружба. Все это – прочитанные главы книги, в которой скоро будут перевернуты последние страницы. Во всяком случае, именно такие рефлексии стали спутниками и постоянными мыслями Марьяно.

На фоне глубокого внутреннего кризиса ему предстоит подписать закон, который идет вразрез с его принципами. Он – убежденный католик, и закон об эвтаназии для Де Сантиса – нечто вроде ваучера в ад.

Кроме того, главному герою придется выбрать, кого помиловать из двух людей, совершивших убийства.

Фоном у президента проходят встречи, интервью, посещение торжественных событий, где требуется присутствие главы государства. Марьяно живет в окружении множества людей, но, похоже, единственный близкий для него человек в моменте – это начальник его личной охраны, который приносит ему сигарету на террасу с видом на Рим и без слов понимает своего патрона.

Фото: Кадр из фильма

Необходимость принять сложные решения резонирует с его глубинным кризисом и вгоняет главу государства в меланхолию, заостряя его отношения с дочерью, которая посвятила служению отцу многие годы жизни, в особенности после смерти Авроры, жены Марьяно.

Де Сантис понимает, что никогда по-настоящему не знал своих детей, не имеет представления, чем и кем они живут. Президент, которого за спиной называют "железобетонным", в какой-то момент осознает, что не сделал ни одного сумасшедшего поступка за свою жизнь, и даже не знает, хорошо это или плохо (может, именно поэтому он иногда тайком слушает рэп).

А главное — Марьяно все еще не знает, с кем ему изменила любимая жена 40 лет назад. Он все еще анализирует свои чувства к покойной Авроре и не может остановить эту мыслительную жвачку.

"Благодать" — одиннадцатый фильм итальянца Паоло Соррентино, режиссера, который исследует человеческую глубину через эстетику и совершенную симметрию в кадре. В своей новой картине автор рассматривает тему одиночества, продолжительных рефлексий и страхов на этапе заката жизни в интерьерах итальянской роскоши и на уровне наивысшего социального статуса.

"Кому принадлежат наши дни, папа?" — однажды спрашивает Марьяно его дочь Доротея (Анна Ферцетти).

"Благодать" — уже седьмая совместная работа Паоло Соррентино и актера Тони Сервилло. На игре последнего держится вся конструкция сюжета. Он настолько виртуозно справляется с ролью, что все происходящее вокруг кажется просто фоном для главного действующего лица.

Сложно демонстрировать спектр глубоких эмоций с непроницаемым лицом, но актер не просто транслировал душевную глубину: в какой-то момент, он, кажется, слился с тихим страданием своего героя, непонятным и, главное, неинтересным никому.

Марьяно Де Сантису предстоит признать собственную старость, узнать, с кем ему изменяла жена, подписать закон, с которым он не может смириться, и главное – ответить на вопрос, кому же все-таки принадлежат наши дни.

