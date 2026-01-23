Катя Кузнецова, Вера Брежнева и KAZKA: как прошла звездная премьера фильма "Ну мам" (репортаж)

Красная дорожка в буквальном смысле изобиловала громкими именами. Актриса Екатерина Кузнецова, исполнившая в фильме одну из главных ролей, непрестанно раздавала интервью.

В объективах фотографов по очереди появились певица Александра Зарицкая (группа KAZKA), ведущая Маша Ефросинина, актриса Елена Кравец, которой досталась роль одной из мам, Алена Лавренюк, певец MELOVIN с очаровательной собачкой на руках и другие.

Екатерина Кузнецова Фото: Пресс-служба

Александра Зарицкая (группа KAZKA) Фото: Пресс-служба

Алена Лавренюк

MELOVIN

Среди гостей была замечена также певица Вера Брежнева, которая не часто появляется на светских событиях в украинской столице.

Вера Брежнева и Евгений Таллер

Представили картину первым зрителям перед стартом показа продюсер проекта и автор идеи Евгений Таллер и режиссер Олег Борщевский, а также, команда актеров фильма "Ну мам".

Відео дня

Остап Ступка, Виктория Маремуха и Олег Борщевский

Здесь также присутствовали Олеся Жураковская, которая покорила своей ролью зрителей в зале, Остап Ступка, Роман Луцкий, Дмитрий Павко, Виктория Маремуха. Легенду кино, актрису Аду Роговцеву, гости смогли увидеть только на экране.

Далее стартовал показ фильма, и гости события окунулись в милые переживания трогательных героев фильма.

Лента Олега Борщевского "Ну мам" повествует о самой сложной, не имеющей правил и теоретической базы "профессии" в мире – профессии мамы.

Мамы бывают разными. С ними часто непросто складываются отношения, ведь конфликт поколений никто не отменял, и с появлением новых технологий разрыв менталитетов только растет. Но мамы неизменно стремятся поддержать своего ребенка независимо от его возраста и статуса.

Фильм получился искренним. Здесь почти каждый сможет узнать историю общения со своей мамой или рассказы своих знакомых о жизни с мамами – в ленте все разыграно очень реалистично.

И главный месседж картины – идеальной мама быть не способна, но именно ее неидеальность и создает нашу личность и дает энергию двигаться по жизни с ощущением безусловной поддержки.

Напомним, чем поразил зрителей фильм ужасов "Анаконда".

Также мы писали, почему фильм "Бегущий человек" Стивена Кинга – это яркая панк-эстетика и высокая динамика.