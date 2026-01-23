Катя Кузнецова, Вера Брежнева и KAZKA: как прошла звездная премьера фильма "Ну мам" (репортаж)
Под звуки генераторов и редкие включения света на этой неделе в украинской столице состоялась премьера нового отечественного фильма "Ну мам". Звездные гости и не менее звездные актеры картины собрались в необычном для светских событий месте – киевском кинотеатре "Лейпциг".
Красная дорожка в буквальном смысле изобиловала громкими именами. Актриса Екатерина Кузнецова, исполнившая в фильме одну из главных ролей, непрестанно раздавала интервью.
В объективах фотографов по очереди появились певица Александра Зарицкая (группа KAZKA), ведущая Маша Ефросинина, актриса Елена Кравец, которой досталась роль одной из мам, Алена Лавренюк, певец MELOVIN с очаровательной собачкой на руках и другие.
Среди гостей была замечена также певица Вера Брежнева, которая не часто появляется на светских событиях в украинской столице.
Представили картину первым зрителям перед стартом показа продюсер проекта и автор идеи Евгений Таллер и режиссер Олег Борщевский, а также, команда актеров фильма "Ну мам".
Здесь также присутствовали Олеся Жураковская, которая покорила своей ролью зрителей в зале, Остап Ступка, Роман Луцкий, Дмитрий Павко, Виктория Маремуха. Легенду кино, актрису Аду Роговцеву, гости смогли увидеть только на экране.
Далее стартовал показ фильма, и гости события окунулись в милые переживания трогательных героев фильма.
Лента Олега Борщевского "Ну мам" повествует о самой сложной, не имеющей правил и теоретической базы "профессии" в мире – профессии мамы.
Мамы бывают разными. С ними часто непросто складываются отношения, ведь конфликт поколений никто не отменял, и с появлением новых технологий разрыв менталитетов только растет. Но мамы неизменно стремятся поддержать своего ребенка независимо от его возраста и статуса.
Фильм получился искренним. Здесь почти каждый сможет узнать историю общения со своей мамой или рассказы своих знакомых о жизни с мамами – в ленте все разыграно очень реалистично.
И главный месседж картины – идеальной мама быть не способна, но именно ее неидеальность и создает нашу личность и дает энергию двигаться по жизни с ощущением безусловной поддержки.
