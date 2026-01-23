Катя Кузнєцова, Віра Брежнєва і KAZKA: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Ну мам" (репортаж)
Під звуки генераторів і нечасті увімкнення світла цього тижня в українській столиці відбулася прем'єра нового вітчизняного фільму "Ну мам". Зіркові гості та не менш зіркові актори картини зібралися в незвичному для світських подій місці — київському кінотеатрі "Лейпциг".
Червона доріжка в буквальному сенсі рясніла гучними іменами. Актриса Катерина Кузнєцова, яка виконала у фільмі одну з головних ролей, невпинно роздавала інтерв'ю.
В об'єктивах фотографів по черзі з'явилися співачка Олександра Зарицька (гурт KAZKA), ведуча Маша Єфросиніна, акторка Олена Кравець, якій дісталася роль однієї з матусь, Альона Лавренюк, співак MELOVIN з чарівним песиком на руках та інші.
Серед гостей була помічена також співачка Віра Брежнєва, яка не часто з'являється на світських подіях в українській столиці.
Представили картину першим глядачам перед стартом показу продюсер проєкту та автор ідеї Євген Таллер і режисер Олег Борщевський, а також команда акторів фільму "Ну мам".
Тут також були присутні Олеся Жураківська, яка підкорила своєю роллю глядачів у залі, Остап Ступка, Роман Луцький, Дмитро Павко, Вікторія Маремуха. Легенду кіно, актрису Аду Роговцеву, гості змогли побачити тільки на екрані.
Далі стартував показ фільму, і гості події поринули в милі переживання зворушливих героїв фільму.
Стрічка Олега Борщевського "Ну мам" оповідає про найскладнішу, найскладнішу, таку, що не має правил і теоретичної бази, "професію" у світі — професію мами.
Мами бувають різними. З ними часто непросто складаються стосунки, адже конфлікт поколінь ніхто не скасовував, і з появою нових технологій розрив менталітетів тільки зростає. Але мами незмінно прагнуть підтримати свою дитину незалежно від її віку та статусу.
Фільм вийшов щирим. Тут майже кожен зможе дізнатися історію спілкування зі своєю мамою або розповіді своїх знайомих про життя з мамами — у стрічці все розіграно дуже реалістично.
І головний меседж картини — ідеальною мама бути не здатна, але саме її неідеальність і створює нашу особистість і дає енергію рухатися по життю з відчуттям безумовної підтримки.
