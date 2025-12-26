Новий фільм жахів "Анаконда": крута самоіронія і пародія на ідею ремейків

З першої сцени ми спостерігаємо за самоіронічними спробами режисера Тома Гормікана ("Нестерпний тягар величезного таланту") створити гнітючу атмосферу. Утім, ці спроби розсипаються в пил, як і варто було очікувати від режисера, чий коник — легка сатира.

Про що фільм "Анаконда" 2025

Після багатьох років у статусі кінорежисера-початківця Дуг (Джек Блек) животіє на безглуздій роботі, знімаючи весілля в рідному місті. Його друг дитинства Гріфф (Пол Радд) не відмовляється від своєї мрії: він працює актором у Лос-Анджелесі. Ну, як працює? Знімається в епізодах телевізійних серіалів, утім, і звідти його звільняють.

Коли давні друзі зустрічаються на дні народження Дуга, Грифф влаштовує їм сюрприз після застілля. За його словами, він отримав права на ремейк "Анаконди", фільму жахів, який вони з другом любили дивитися в підлітковому віці.

Трейлер фільму "Анаконда" 2025 року

Герой Пола Рада пропонує зняти власну версію "Анаконди", щоправда, за умови відсутності бюджету. Зате вони зможуть знімати фільм, як завжди мріяли.

Дуг, звісно, сумнівається, розуміючи всю ступінь божевілля ідеї друга, але в підсумку погоджується. До них приєднуються Кенні (Стів Зан) і Клер (Тандіве Ньютон). Вся команда опиняється на благенькому суденці в Амазонії в компанії дресированої змії Сантьяго.

Аутсайдери-мрійники (герої картини) демонструють усю безглуздість численних перезапусків відомих фільмів, що часто мають вигляд дешевої пародії на культовий оригінал, причому байдуже, який бюджет витрачено на картину.

Фото: Кадр из фильма

Уся іронія того, що відбувається, яскраво продемонстрована в монолозі героя Блека, коли той вдається до міркувань, чи є "Анаконда" якимось переосмисленням, чи стала духовним продовженням популярного трилера.

До речі, Пол Радд має дуже кумедний вигляд із зубочисткою в роті, зображуючи крутого хлопця. Утім, акторський дует Блек — Радд тягне на "дует пишноти" або перспективну акторську пару сильних комедійних акторів.

Фото: Кадр из фильма

З важливих відмінностей — нова змія в "Анаконді" має більший вигляд, ніж в оригіналі 1997 року. А ще вона смішна і здатна поліпшити настрій. Адже ніщо так не прикрашає вечір, як чорна комедія з хорошими акторами.

