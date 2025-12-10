Дитина наймає кілера для боротьби з чудовиськом: про що новий фільм "Монстр під ліжком"

Крихітка Аврора (Софі Слоан) росте в люблячій сім'ї, але її дитинство затьмарює страшна істота, котра полює на кожного, хто ступає на підлогу в квартирі, де вона живе. Батьки не підозрюють про загрозу, що нависла над ними, і просто не вірять фантазіям доньки.

Одного чудового ранку батьки малечі зникають, і вона вирішує звернутися по допомогу до загадкового сусіда з квартири 5В (Мадс Міккельсен). Дівчинка вірить, що він зможе вбити монстра, який живе під її ліжком.

Трейлер фільму "Монстр під ліжком"

Аврора краде в церкві пожертви і приносить гроші герою Міккельсена. Вона пропонує чоловікові $387 за вбивство чудовиська.

Загадковий сусід, як і батьки, не вірить фантазіям дівчинки і думає, що батька і матір малечі прибрали спецслужби, які прийшли за ним. Він обговорює це зі своєю кураторкою (Сігурні Вівер), яка наполегливо рекомендує йому ліквідувати Аврору, адже восьмирічна сусідка бачила його обличчя.

Далі події розвиваються з непередбачуваною динамікою в декораціях яскравої естетики в стилі 1970-х років. Кілер бачить у маленькій героїні уособлення своїх дитячих травм і вирішує стати на її захист.

Режисер картини, Брайан Фуллер, широко відомий аудиторії як сценарист серіалу "Ганнібал", проєкту, що зробив Мадса Міккельсена світовою знаменитістю.

Мадс Міккельсен у ролі таємничого сусіда Фото: Кадр из фильма

Це перша повнометражна режисерська робота Фуллера, де він реалізував численні помітні прийоми: яскрава естетика як тло для вигаданого світу дитини, що стає дійсністю з плином розвитку сюжету. Ми потрапляємо в барвистий всесвіт дитячого уявлення про доросле життя, де дорослі носять кольоровий одяг, живуть у будинках з яскравими стінами. І тільки страшний монстр, який уособлює дитячі страхи, що ризикують виростити з прекрасного малюка справжнє чудовисько, псують усю картину.

Фуллер взявся за непросту фантасмагорію, що демонструє процес і результат дорослішання дитини в умовах, які не відповідають безпеці та безтурботності.

Ближче до кінця фільму глядачі дізнаються, що маленька Аврора змінила вже третю прийомну сім'ю, що саме по собі розкриває факт перманентного стресу, в якому жила дитина з моменту народження. Тепер під її ліжком мешкає монстр, який пожирає дорослих.

То чи існує монстр? Чи такий монстр з'являється там, де немає любові, турботи й елементарної безпеки в житті маленької людини?

