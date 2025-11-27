"Шкодуючи за тобою": яким вийшов новий фільм за книгою скандальної письменниці Коллін Гувер

Коллін Гувер неодноразово критикували за неоднозначність трактувань насильства, звинувачували в "гламуризації" аб'юзу. Хоча, можливо, авторка просто детально описує емоційний спектр власного досвіду (Коллін сама пережила аб'юзивні стосунки в сім'ї під час дитинства та дорослішання).

Її роман "Покинь, якщо кохаєш", в екранізації якого знялися Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні, має вигляд чимось на кшталт казки на тему аб'юзу, де є місце принцу, гарним сукням, гарному взуттю та великій квартирі на Вест-Сайді (гаразд, у цьому разі — в центрі Бостона, але не суть).

У підсумку скандальний роман, за яким зняли не менш скандальний фільм, отримав ще більш скандальне продовження поза екраном. Блейк Лайвлі звинуватила свого партнера по зйомках і режисера картини Джастіна Бальдоні в домаганнях, і отримав Голлівуд "Бранджеліну-2". До слова, актори все ще судяться.

Загалом, що й казати, Коллін Гувер — одна з найскандальніших письменниць США. Однак це аж ніяк не заважає їй бути однією з найуспішніших авторів.

Цього разу екранізації "піддався" менш гучний роман Гувер "Шкодуючи за тобою". Режисером картини виступив Джош Бун ("Винні зірки", "Час між нами").

У центрі сюжету — складні стосунки матері, Морган Грант (Еллісон Вільямс), та її доньки Клери (Маккена Грейс). Трагічна ДТП, в якій Морган втрачає чоловіка і сестру, котрі, як пізніше з'ясується, були коханцями, запускає ланцюжок подій, спогадів і конфліктів.

Але головне — Морган Грант згадує про своє перше кохання, з яким вона ніколи не втрачала зв'язок. І, як з'ясовується, її почуття зовсім і не згасали.

Акторам все ж вдалося передати на екрані всю складність перипетій роману Коллін Гувер Фото: Кадр из фильма

У принципі, Джош Бун зняв доволі прозаїчну мелодраму, яка виглядає передбачуваною. Що, втім, не дивно. Знімати за Коллін Гувер узагалі непросто, як і писати сценарії за її творами, адже всі вони побудовані на багатошаровості емоційного спектра героїв, який простіше відтворити в романі, аніж перенести його на екран, не загубивши замислу авторки.

Актрисі Еллісон Вільямс непогано вдалася жінка і мати, яка проживає тихе горе втрати і зради. Але вкласти такий складний набір почуттів у кілька годин екранного часу, звичайно ж, — завдання не з легких, якщо не сказати неможливе.

У підсумку глядачам надали чуттєву, але досить нехитру мелодраму в дусі Даніелли Стілл і фільмів каналу Hallmark.

Щоправда, з багатошаровістю емоцій і характерів творці фільму таки погралися. Герої не плоскі: з численними недоліками, особистими травмами, егоїзмом, переживаннями та помилками.

Проте весь час не полишає відчуття, що всі ці люди хоч і прикидаються неоднозначними, а насправді — просто за все хороше проти всього поганого. А це — явно зовсім не те, про що говорила авторка зі своїми читачами.

Але загалом, перед нами — нескладна картина для суботнього вечора, під час перегляду якої можна поплакати з келихом вина в руках. Та й Голлівуд давно не знімав простих мелодрам для великих екранів, адже вони втратили актуальність у складному темпі сучасного світу.

