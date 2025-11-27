"Сожалея о тебе": каким получился новый фильм по книге скандальной писательницы Коллин Гувер

Саму Коллин Гувер неоднократно критиковали за неоднозначность трактовок насилия, обвиняли в "гламуризации" абьюза. Хотя, возможно, автор просто детально описывает эмоциональный спектр собственного опыта (Колин сама пережила абьюзивные отношения в семье во время детства и взросления).

Ее роман "Все закончится на нас", в экранизации которого снялись Блейк Лайвли и Джастин Бальдони, выглядит чем-то вроде сказки на тему абьюза, где есть место принцу, красивым платьям, хорошей обуви и большой квартире на Вест-сайде (ладно, в данном случае – в центре Бостона, но не суть).

В итоге скандальный роман, по которому сняли не менее скандальный фильм, получил еще более скандальное продолжение вне экрана. Блейк Лайвли обвинила своего партнера по съемкам и режиссера картины Джастина Бальдони в домогательствах, и получил Голливуд "Бранджелину-2". К слову, актеры все еще судятся.

В общем, что и говорить, Коллин Гувер – одна из самых скандальных писательниц США. Однако это никак не мешает ей быть одной из наиболее успешных авторов.

В этот раз экранизации "подвергся" менее нашумевший роман Гувер "Сожалея о тебе". Режиссером картины выступил Джош Бун ("Виноваты звезды", "Время между нами").

В центре сюжета – сложные отношения матери, Морган Грант (Эллисон Уильямс), и ее дочери Клеры (Маккена Грейс). Трагическое ДТП, в котором Морган теряет мужа и сестру, которые, как позже выяснится, были любовниками, запускает цепочку событий, воспоминаний и конфликтов.

Но главное – Морган Грант вспоминает о своей первой любви, с которой она никогда не теряла связь. И, как выясняется, ее чувства вовсе и не угасали.

Актерам все же удалось передать на экране всю сложность перипетий романа Коллин Гувер Фото: Кадр из фильма

В принципе, Джош Бун снял довольно прозаичную мелодраму, которая выглядит предсказуемой. Что, впрочем, не странно. Снимать по Коллин Гувер вообще непросто, как и писать сценарии по ее произведениям, ведь все они построены на многослойности эмоционального спектра героев, который проще воспроизвести в романе, чем перенести его на экран, не потеряв замысла автора.

Актрисе Эллисон Уильямс неплохо удалась женщина и мать, проживающая тихое горе потери и предательства. Но уложить такой сложный набор чувств в пару часов экранного времени, конечно же, – задача не из легких, если не сказать невозможная.

В итоге зрителям предоставили чувственную, но довольно незамысловатую мелодраму в духе Даниэллы Стилл и фильмов канала Hallmark.

Правда, с многослойностью эмоций и характеров создатели фильма таки поигрались. Герои не плоские: с многочисленными недостатками, личными травмами, эгоизмом, переживаниями и ошибками.

Однако все время не покидает чувство, что все эти люди хоть и притворяются неоднозначными, а на самом деле – просто за все хорошее против всего плохого. А это – явно совсем не то, о чем говорила автор со своими читателями.

Но в целом, перед нами – несложная картина для субботнего вечера, при просмотре которой можно всплакнуть с бокалом вина в руках. Да и Голливуд давно не снимал простых мелодрам для больших экранов, ведь они потеряли актуальность в сложном темпе современного мира.

