"Самая богатая женщина в мире": какой получилась драмеди с Изабель Юппер

Если коротко — фильм о том, как дорого иногда обходится эмоциональное наполнение, и почему деньги сами по себе не делают человека счастливым.

Для наполнения нужны контекст, энергия, развитый эмоциональный интеллект, умение распоряжаться ресурсами, ощущать тенденции, иметь вкус и, главное — достаточный уровень равнодушия ко мнению общества. Последнее, как известно, дается труднее всего. А еще предстоит выйти за рамки привычного круга. Потому что привычное – это рутина, пусть и в интерьерах роскоши.

Итак, наследница гигантской косметической империи Марианна Феррер (давайте сделаем вид, что не догадываемся, о какой знаменитой косметической империи идет речь) — уже в почтенном возрасте. Она руководит советом директоров и совсем недавно была названа самой богатой женщиной в мире.

Ее жизнь скучна и предсказуема. Дни расписаны по часам. Душные встречи с членами правительства, чиновниками и главами крупных компаний проходят на фоне возрастных болей в теле. Ни высочайший социальный статус, ни предметы искусства, ни лесть окружения давно не радуют Марианну. Это все – не более, чем ежедневная рутина. У нее нет главного — новых эмоций.

Одна фотосессия для журнала "Эгоист" все меняет за несколько часов. Марианна знакомится с фотографом Пьером-Аленом (Лоран Лафитт).

Он отличается излишней прямотой, если не сказать хамством. Фотограф позволяет себе критиковать внешний вид Марианны, ругать ее волосы, "похожие на мертвое животное", заставляет ее переодеть брюки, грубит обслуживающему персоналу. В общем, ведет себя беспрецедентно вульгарно.

Лоран Лафит в образе дерзкого Пьера-Алена Фото: Кадр из фильма

Как ни странно, такое поведение цепляет Марианну в самом лучшем смысле, ведь оно выбивается из привычного контекста. Она решает начать вкладывать деньги в талант Пьера-Алена. Фотограф становится фаворитом Феррер. Он приходит в дом семьи без приглашения, едет отдыхать на летнюю виллу наследницы в компании своего бойфренда и семьи Марианны.

Там Пьер-Ален позволяет себе регулярное хамство, от которого коробит родственников Марианны, но не ее саму. Она только веселится и поощряет нового "друга" к еще более вульгарному поведению.

В общей сложности Марианна потратила на своего протеже около миллиарда.

Создатели картины вежливо сообщили зрителям, что происходящее на экране имеет очень отдаленную связь с историческими событиями и реальными персонажами, хотя и упомянули, что лента снята по мотивам истории, имевшей место в жизни.

Герои точно передали вайб интриг в мире больших денег Фото: Кадр из фильма

Ну, что сказать? Изабель Юппер отлично вписалась в роль самой известной наследницы бизнес-империи во Франции. Впрочем, она — актриса, чье участие в касте по умолчанию гарантирует хорошее кино.

Зрители могут рассчитывать на динамичную ленту, сюжет которой позволит заглянуть в бекграунд самого масштабного светского скандала Франции, куда были вовлечены многие топ-чиновники Пятой республики и не только…

