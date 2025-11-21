"Хранитель": рецензия на новый фильм ужасов Оза Перкинса

Рассказываем, что получилось из истории про поездку в красивый домик в лесу.

О чем новый фильм Оза Перкинса "Хранитель" 2025

Самостоятельная современная женщина Лиз (Татьяна Маслани) уже целый год пребывает в романтических и, с виду, надежных отношениях с обаятельным (тоже с виду), врачом Малкольмом (Россиф Сазерленд). Они решают провести время в загородной "хижине", которая по факту оказалась элегантным двухэтажным поместьем.

Тизер фильма "Хранитель"

Через пару дней после приезда у Лиз начинаются пугающие видения, которые нетрудно спутать с явью. Главная героиня вместе со зрителями пытается разобраться в происходящем, проживая все возможные кошмары, свойственные жанру.

В картине вообще присутствуют все популярные клише фильмов ужасов и триллеров о маньяках.

На протяжении всего хронометража мы немного тревожимся от вида и поведения Малкольма. В принципе, он похож на маньяка: занудный и угрюмый. Однажды он бросает Лиз фразу: "Ты не такая, как все эти девчонки". И здесь, на месте Лиз, стоило бы призадуматься, а может и очень быстро валить из домика на "краю Вселенной".

Вообще, все время непонятно, почему Лиз оказалась рядом с этим парнем и задержалась так надолго. Тут уже возникают вопросы лично к ней.

Потом в кадре появляется двоюродный брат Малкольма – Даррен (Биркетт Тертон). Он приводит с собой модель из Восточной Европы – Минку. Кузен, пожалуй, в разы более неприятный, чем сам Малкольм. От него тоже не понимаешь, чего ожидать.

Словом, ключевая фишка новой картины Перкинса – это не проходящая тревожность. Мы наблюдаем "салат" из традиционных приемов хорроров и не всегда понимаем, откуда стоит ожидать очередную причину для испуга.

Кадр из фильма "Хранитель"

Эти приемы не всегда выстроены логично между собой, из-за чего нить повествования иногда теряется. Насколько это удачный метод держать зрителя в страхе – можно будет сказать только со временем: часа через два после просмотра. Причем, у каждого будет свое восприятие.

Технически "Хранитель" снят красиво: операторская работа Джереми Кокса отличается некоторой изысканностью и классической строгостью, в каком-то смысле, свойственной триллерам Хичкока.

Кадр из фильма "Хранитель"

В целом, картина вызывает необходимые для жанра состояния: от внезапного испуга до фоновой тревожности, но отсутствие целостности повествования немного "разбавляет" впечатление и делает отсылки к личности самого режиссера, чья биография, включающая раннюю и трагическую потерю родителей, позволяет думать, что все воссозданное в фильме – обрывки его фантазий или фрагменты снов.

