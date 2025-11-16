"Ты – космос": рецензия на фильм о последних влюбленных на Земле

В кинотеатрах страны выходит научно-фантастическая картина режиссера Павла Острикова "Ты – космос". Отечественный фильм, получивший международное признание, наконец пришел к украинским зрителям.

В Киеве прошла масштабная премьера ленты, где показали копию картины с погрешностью, а именно – без перевода французской речи. Таким образом присутствовавшие на мероприятии зрители думали, что отсутствие перевода – это уникальная авторская задумка режиссера. Однако, по собственному признанию режиссера, произошла ошибка, и копии просто перепутали.

К слову, самая первая украинская премьера ленты Острикова состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля в октябре 2025 года. На ОМКФ фильм получил Гран-при и специальное упоминание международного жюри.

Фокус побывал на событии и рассказывает об одной из самых ожидаемых украинских премьер 2025 года.

Трейлер фильма Павла Острикова "Ты – космос"

О чем фильм Павла Острикова "Ты – космос"

Андрей (Владимир Кравчук) – космический курьер, чья работа заключается в доставке ядерных отходов с Земли на спутник Юпитера Каллисто. Два года занимает путь на Каллисто и два – назад, на Землю.

Дома Андрея никто не ждет, следовательно, такая жизнь ему подходит. Единственный собеседник Андрюхи – робот Макс, "настроенный транслировать чувство юмора".

Внезапно наша планета взрывается, человечество гибнет, а Андрей остается один на пути к спутнику Юпитера. Так межпланетный курьер становится последним человек на Земле или, точнее, вне Земли.

Однако история Андрея еще не закончена. Ему предстоит влюбиться и прожить свою личную большую историю.

Стоит отметить, что "Ты – космос" — первый сайфай-фильм в украинском кинопроизводстве. Своим появлением картина переводит отечественный кинематограф на следующую ступень развития, ведь создать бюджетную научную фантастику удачно – это редкое явление, как раз – на грани научной фантастики.

Робот Макс собственной персоной

Все события фильма происходят внутри космического корабля "Горизонт", созданного в стиле ретро-фантастики 1960-х –70-х годов. Интерьер корабля чем-то напоминает о фильме "Чужой". Крупные кнопки на пульте управления, однорукий робот-компьютер, чье передвижение осуществляется по рельсовому пути, кресло пилота, больше напоминающее ретро-кресло стоматологического кабинета.

Ясно, что эти увертки были применены из-за ограниченного бюджета, но общий фон фильма совсем не выглядит бедно. Острикову удалось добиться стильной ретро-эстетики и выглядит все так, словно так и было задумано.

Автор картины делает акцент не на технических спецэффектах (по понятным причинам), а на диалогах и юморе, который выглядит неожиданным, но интригующий диссонансом, принимая во внимание общий концепт сюжета.

Глобально, перед нами – уникальный моноспектакль в жанре сайфай с театральным актером в главной роли. И в этом случае мы, пожалуй, впервые в истории украинского кино имеем дело с режиссером, который поставил на интеллектуальную игру и диалоги, а не на элементарный юмор, доступный большинству.

