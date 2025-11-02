"Бугония" рецензия: Лысая Эмма Стоун сражается с теорией заговора и открывает портал калькулятором

В Украине стартовал комедийный триллер режиссера Йоргоса Лантимоса ("Бедные-несчастные", "Лобстер") – римейк корейского фильма "Спасите зеленую планету" 2003 года. Главную роль — холодной и бесстрастной главы фармацевтической компании сыграла Эмма Стоун. Ей предстоит много приключений сложного содержания и новая прическа.

Фокус побывал на премьера картины. Рассказываем.

Трейлер фильма "Бугония"

О чем фильм "Бугония" с Эммой Стоун Йоргоса Лантимоса

Итак, сторонник теории заговоров по имени Тедди (Джесси Племонс), работающий в распределительном цеху крупной фармацевтической корпорации, решает похитить главу этой самой корпорации – Мишель Фуллер (Эмма Стоун). И как бы странно это ни звучало и не выглядело, абсолютно идиотичное и несовершенно продуманное похищение женщины с миллионным состоянием происходит эффективно, пусть и не совсем гладко.

Оказывается Тедди и его младший брат Дон (Эйдан Дельбис), который, впрочем, не имеет своего мнения о происходящем и просто следует за братом, уверены, что Мишель – инопланетянка с Андромеды. И главным требованием похитителей становятся совсем не деньги. Они требуют у Мишель, чтобы она связалась со своим космическим кораблем.

Джесси Племонс в фильме "Бугония" Фото: Скриншот

В первую очередь, они бреют Мишель на лысо, чтобы она не смогла связаться с другими андромедцами с помощью волос (к слову Эмма действительно побрила волосы ради роли). Затем обмазывают похищенную женщину густым кремом, и странноватое приключение всех троих начинается.

"Бугония" далека от романтической готической альтернативной вселенной "Бедных-несчастных" — предыдущей совместной работы Лантимоса и Эммы Стоун. Здесь акцент на трудном быту американца, живущего на уровне ниже среднего. В его жизни совсем мало радостей, зато очень много свободного времени и энтузиазма для потребления различного контента в интернете.

Тедди создал подробную модель космического корабля представителей Андромеды, узнал многочисленные тонкости особенностей жизни и пребывания представителей расы на Земле, да и вообще, информационно хорошо подготовился к похищению.

Перед нами – мрачноватая черная комедия в трех актах с грандиозной актрисой в главной роли, которой удалось воплотить на экране холодную, бессердечную главу корпорации, которая встает ежедневно в 4:30 ради тренировок, после чего приходит в офис к затравленным сотрудникам. Она без малейшего энтузиазма сообщает работникам, что теперь они могут уходить из офиса в 5:30 вечера, но только если нет работы, и они чувствуют, что заслужили это.

Эмма Стоун сыграла главную роль в фильме "Бугония" Фото: Скриншот

После похищения героиня демонстрирует потрясающую многоэтапную реакцию на факт заточения – это просто нужно увидеть! Эффекта событиям добавляет абсолютно убогая обстановка дома Тедди, контрастирующая с роскошью, в которой живет Мишель.

Лантимос взялся за неподъемную историю: он решил сделать интересной тему теорий заговоров из интернета. Но сложность заключается в том, что для самих сторонников заговоров реализация покажется насмешкой, а для всех остальных темы заговоров просто не существует. Возникает вопрос: для кого была снята "Бугония"?

