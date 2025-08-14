"Эддингтон" или После пандемии сжечь: рецензия на фильм о вирусе безумия в цифровую эпоху

Итак, долгожданный, абсолютно безумный, невероятно звездный и ландшафтно-пустынный фильм "Эддингтон" режиссера Ари Астера ("Солнцестояние") наконец стартовал в украинском прокате. И теперь мы точно знаем, что бывает, когда отдельно взятому американскому захолустью "посчастливится" джокер.

Фокус побывал на показе картины и спешит поделиться впечатлениями об одной из самых ожидаемых премьер.

О чем фильм "Эддингтон" с Хоакином Фениксом

События переносят нас в постковидные США, а конкретнее – в страшненькую провинцию штата Нью-Мексико с населением 2000 человек. Городок Эддингтон, никогда не видавший динамики, проживает карантин COVID-19. Однако несмотря на видимое отсутствие движения и жизни, в нем бурлят нешуточные страсти.

Шериф Джо Красс (Хоакин Феникс) никак не может прекратить вражду с мэром городка Тедом Гарсией (Педро Паскаль). И, как оказалось, в основе их глубокой неприязни лежит далеко не отношение к масочному режиму и ковидным ограничениям, – все намного глубже. К этой агрессивной вражде добавляется нарастающая активность в обществе, на которое срезонировали события вокруг движения BLM в 2020-м году.

В этом маленьком населенном пункте пандемия становится триггером для разжигания всего, что благополучно дремало долгие годы: ненависть, агрессия, обиды, влюбленность, политическая импотенция, бессилие, отсутствие выбора, беспросветность и даже страсть. Теперь здесь каждый сходит с ума по-своему, и от этого становится очень страшно… или очень смешно.

Абсурдность событийного наполнения картины дополняется черным юмором сцен и полными неожиданностей сюжетными поворотами.

В обществе, живущем на тонкой грани безумия, начинается это самое безумие и принимает оно порой причудливые и далекие от классических представлений о сумасшествии формы.

"Эддингтон" между строк

Картина Ари Астера во многом напоминает культовую ленту братьев Коэнов "После прочтения сжечь". Те же гротеск и абсурдность, комедийные эпизоды на грани фола, глупые диалоги, где-то на середине заходящие в тупик. Плюс – такой же звездный каст голливудских героев и политическая подоплека в качестве плацдарма для развития сценария. Правда, в "Эддингтоне" не играют со спецслужбами.

В ленте Астера проводят предвыборные кампании, борются за права черных, собирают митинги, влюбляются до полного безумия, а еще… в фильме много трупов и ковбойских шляп, прямо как в классическом вестерне.

Словом, вы точно не ожидали увидеть то, что увидите. И это хорошо, ведь создателям фильма удалось то, что не удавалось давно никому – удивить!

