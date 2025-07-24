"Фантастическая четверка" 2025 оказалась по-настоящему фантастической: рецензия на ожидаемый фильм Marvel

В украинском прокате стартовал новый фильм от Marvel "Фантастическая четверка: Первые шаги" 2025. Из приятного (хотя приятного в картине много) – простота сюжета и понятность персонажей. Вам не нужно пересматривать десяток фильмов предыстории, чтобы разобраться в происходящем.

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К разряду явных преимуществ, также, стоит отнести и красиво созданную футуристическую ретро вселенную эпохи 1960-х. Что здесь возразить, когда красивое – красиво или… даже слегка грандиозно! Красоты всему действу добавляет Педро Паскаль, но обо всем по порядку рассказывает Фокус, который побывал на допремьерном показе ожидаемого фильма 2025 года..

Итак, четвертый заход на дистанцию можно назвать удачным. Как мы помним, эпопею с "Четверкой" открыла малобюджетная экранизация "Фантастической четверки" Роджера Кормана, которую Marvel благополучно отправили в бан задолго до широкого проката.

Трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги"

Затем – более удачная версия с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом. Прадва, создатели скатились в какую-то "подростковость" сюжета и диалогов, превратив супергеройское кино в спин-офф молодежного фильма с дурацкими костюмами в обтяжку. Хотя спецэффекты по тем временам были яркими.

Далее – перезапуск 2015, который оказался полностью провальным.

Зато сейчас создатели и зрители получили свой приз – попытка №4 окупит все неудачи киновселенной в ее недолгой истории.

Педро Паскаль в фильме "Фантастическая четверка: Первые шаги" 2025 Фото: Кадр из фильма

Режиссером ленты выступил Мэтт Шекман, который успел снять неплохой сериал для Marvel "Ванда/Вижн".

"Фантастическая четверка" рассказывает историю героев. Марк Гэтисс (брат Шерлока в "Шерлоке") в роли ведущего ток-шоу бодро представляет зрителям команду, напоминая историю четырехлетней давности.

Четверо американцев побывали в космической миссии, во время которой турбулентность изменила их ДНК.

Ричардс (Педро Паскаль) теперь – не просто талантливый ученый: он способен растягиваться. Его супруга Сью Шторм (Ванесса Кирби) может руками создавать силовое поле и превращаться в невидимку. Ее брат Джонни (Джозеф Куинн) стал человеком-факелом, а Бен превратился в суперсильное существо, подобное скале.

Фото: Кадр из фильма

Теперь герои живут вместе в люксовом пентхаузе футуристического небоскреба и по мере необходимости включаются всей командой для спасения планеты. В начале фильма нам показывают короткую, но впечатляющую сцену в здании Бакстера, элегантного небоскреба космической эры 1960-х, такой себе, Манхэттен Дона Дрейпера с креном в фантастику. Именно там проживает фантастическая четверка.

Вообще фильм Шекмана благополучно обходит стороной все эти скучные подробности истории героев, которыми так сильно утомил Marvel своих поклонников в последние годы. Мы просто наблюдаем за адаптацией персонажей к новому состоянию-дару и нам достаточно! Мы ведь пришли развлечься, а не выступать летописцами бесконечных биографий, верно?

Теперь герои встречают олицетворение зла, сложное даже для их актуальных талантов: гигантский Галактус поглощает планеты при содействии серебряного серфера. Теперь он хочет отобрать долгожданного новорожденного малыша у Сью в обмен на сохранение планеты Земля. Стоит ли объяснять, что Сью на это не согласна?

Фото: Кадр из фильма

Да, сюжет не блистает новизной и глубиной, чего не скажешь о спецэффектах и ретроантураже картины. Они – настоящее сокровище ленты. Летающие автомобили в стиле 1960-х, одежда и интерьеры, выступающие эффектным фоном для событий простят создателям все несовершенства.

Ранее Фокус писал, что:

Чем примечательна картина "Павлин" о мужчине напрокат.

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