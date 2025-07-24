"Фантастична четвірка" 2025 виявилася по-справжньому фантастичною: рецензія на очікуваний фільм Marvel

В українському прокаті стартував новий фільм від Marvel "Фантастична четвірка: Перші кроки" 2025. Із приємного (хоча приємного в картині багато) — простота сюжету і зрозумілість персонажів. Вам не потрібно переглядати десяток фільмів передісторії, щоб розібратися в тому, що відбувається.

Related video

До розряду явних переваг, також, варто зарахувати і гарно створений футуристичний ретро всесвіт епохи 1960-х. Що тут заперечити, коли красиве — красиве або... навіть злегка грандіозно! Краси всьому дійству додає Педро Паскаль, але про все по порядку розповідає Фокус, який побував на допрем'єрному показі очікуваного фільму 2025 року.

Отже, четвертий захід на дистанцію можна назвати вдалим. Як ми пам'ятаємо, епопею з "Четвіркою" відкрила малобюджетна екранізація "Фантастичної четвірки" Роджера Кормана, яку Marvel благополучно відправили в бан задовго до широкого прокату.

Трейлер фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки"

Потім — більш вдала версія з Джессікою Альбою і Крісом Евансом. Прадва, творці скотилися в якусь "підлітковість" сюжету і діалогів, перетворивши супергеройське кіно на спін-офф молодіжного фільму з безглуздими костюмами в обтяжку. Хоча спецефекти на ті часи були яскравими.

Далі — перезапуск 2015, який виявився повністю провальним.

Зате зараз творці та глядачі отримали свій приз — спроба №4 окупить усі невдачі кіновсесвіту в його недовгої історії.

Педро Паскаль у фільмі "Фантастична четвірка: Перші кроки" 2025 Фото: Кадр из фильма

Режисером стрічки виступив Метт Шекман, який встиг зняти непоганий серіал для Marvel "Ванда/Віжн".

"Фантастична четвірка" розповідає історію героїв. Марк Гетісс (брат Шерлока в "Шерлоку") у ролі ведучого ток-шоу бадьоро представляє глядачам команду, нагадуючи історію чотирирічної давнини.

Четверо американців побували в космічній місії, під час якої турбулентність змінила їхню ДНК.

Річардс (Педро Паскаль) тепер — не просто талановитий учений: він здатний розтягуватися. Його дружина Сью Шторм (Ванесса Кірбі) може руками створювати силове поле і перетворюватися на невидимку. Її брат Джонні (Джозеф Квінн) став людиною-факелом, а Бен перетворився на суперсильну істоту, подібну до скелі.

Фото: Кадр из фильма

Тепер герої живуть разом у люксовому пентхаузі футуристичного хмарочоса і за необхідності включаються всією командою для порятунку планети. На початку фільму нам показують коротку, але вражаючу сцену в будівлі Бакстера, елегантного хмарочоса космічної ери 1960-х, такий собі, Манхеттен Дона Дрейпера з нахилом у фантастику. Саме там проживає фантастична четвірка.

Взагалі фільм Шекмана благополучно обходить стороною всі ці нудні подробиці історії героїв, якими так сильно втомив Marvel своїх шанувальників в останні роки. Ми просто спостерігаємо за адаптацією персонажів до нового стану-дару і нам достатньо! Адже ми прийшли розважитися, а не виступати літописцями нескінченних біографій, вірно?

Тепер герої зустрічають уособлення зла, складне навіть для їхніх актуальних талантів: гігантський Галактус поглинає планети за сприяння срібного серфера. Тепер він хоче відібрати довгоочікуваного новонародженого малюка у Сью в обмін на збереження планети Земля. Чи варто пояснювати, що Сью на це не згодна?

Фото: Кадр из фильма

Так, сюжет не вирізняється новизною і глибиною, чого не скажеш про спецефекти і ретроантураж картини. Вони — справжній скарб стрічки. Літаючі автомобілі в стилі 1960-х, одяг та інтер'єри, що виступають ефектним тлом для подій, пробачать творцям усі недосконалості.

Раніше Фокус писав, що:

Чим примітна картина "Павич" про чоловіка напрокат.

Чому фільм "Я знаю, що ви робили минулого літа" став справжнім реверансом міленіалам.

Ми також писали, що цікавого ми побачимо в новій картині про Супермена.