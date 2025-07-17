"Я знаю, що ви скоїли минулого літа" 2025: рецензія на ремейк і реверанс міленіалам

В Україні вже можна подивитися перезапуск популярного слешера 1990-х "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" 2025. Ремейк виявився веселеньким, жвавим і по-хорошому динамічним. Головне — він багато в чому нагадує оригінал Джима Гіллеспі 1997 року.

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Нову версію старого фільму довірили молодій режисерці Дженніфер Кейтін Робінсон, на рахунку якої майже немає помітних робіт (підліткова комедія для Netflix "Помста"), і перезапуск молодіжного слешера стане для неї чимось на зразок квитка у популярність.

Скажімо так, фільм створений ідеально за шаблоном жанру, з домішкою гумору і позитиву.

Трейлер фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" 2025 року

Усім, хто ностальгує за 1990-ми, фільм сподобається: він атмосферно переносить у період такої безбашенної легкості та нехитрої дивацтва, властивих епосі. З її такими простими, але захопливими фільмами жахів, рваними джинсами, злегка безладними зв'язками і надмірно вищипаними бровами.

Для достовірності та атмосферності в картину запросили "ветеранів" франшизи — Дженніфер Лав-Г'юїтт і Фредді Принца (точно як Джеймі Лі Кертіс у нескінченному "Геловіні"). Чи варто підкреслювати, що їхня присутність у рази посилює цю ностальгію за епохою безтурботності? Словом, вони там припали до речі.

Про що фільм "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" 2025

Як уже сказано вище, в картині дотримані всі складові формули оригіналу: дітлахи щось накоїли і потім починають розплачуватися життям за скоєне. Причому, за традицією, дістається і тим, хто просто повз проходив. Помирають вони найжорстокішим чином від рук загадкового персонажа в костюмі рибалки.

Що кумедно: навіть цей культовий маніяк із класичної галереї жахів, покликаний викликати страх, триггерить на легке ностальгічне розчулення, як старий добрий знайомий. Відчувається, що режисерці подобався цей фільм у дитинстві.

Отже, сюжет: рибалка прокидається через 28 років, з моменту "тих же подій". Група з п'яти юних приятелів у містечку Саутпорт невдало відсвяткувала 4 липня, внаслідок чого їхні життя і стосунки змінилися. Виною всьому — ДТП на звивистій дорозі.

Початок небезпечним пригодам поклала ДТП Фото: Кадр из фильма

Хлопці вирішують "не відсвічувати" в поліцейських протоколах, щоб не псувати собі майбутнє, і просто їдуть з місця подій. Але почуття провини наздоганяє їх рівно через рік, коли Даніка (Меделін Кляйн) отримує листівку з посланням "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" просто під час свого дівич-вечора.

Відтоді серійний убивця-рибалка з кривавим гаком, у темному плащі та з наполегливістю, що варта кращого застосування, починає полювати на всіх учасників події.

Ава (Чейз Суї Вандерс) розуміє, що все це вже відбувалося в містечку Саутпорт. Тоді вона вирішує зустрітися з попередньою вцілілою — Джулі Джеймс (Дженніфер Лав-Г'юїтт).

Дженніфер Лав-Г'юїтт знову в справі Фото: Кадр из фильма

Поступово таємниці "оживають", трупи завзято множаться, рибалка — невблаганний і дуже активний. Глядачам то страшно, то смішно. Головне — вже точно не нудно.

Розв'язка фільму, за традицією жанру, стане непередбачуваною (ви точно будете підозрювати когось іншого).

Одним словом, сиквел покликаний змусити вас згадати дитинство або юність, коли все було легше, фарби — яскравіші, а на екрані телевізора бродив цей жорсткий хлопець-інкогніто в чорному брезентовому плащі.

Фото: Кадр из фильма

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