"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2025: рецензия на ремейк и реверанс миллениалам

В Украине уже можно посмотреть перезапуск популярного слешера 1990-х "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2025. Ремейк оказался веселеньким, оживленным и по-хорошему динамичным. Главное – он во многом напоминает оригинал Джима Гиллеспи 1997 года.

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Новую версию старого фильма доверили молодому режиссеру Дженнифер Кейтин Робинсон, на счету которой почти нет заметных работ (подростковая комедия для Netflix "Месть"), и перезапуск молодежного слешера станет для нее чем-то вроде билета в известность.

Скажем так, фильм создан идеально по шаблону жанра, с примесью юмора и позитива.

Трейлер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2025

Всем, кто ностальгирует по 1990-м, фильм понравится: он атмосферно переносит в период такой безбашенной легкости и незамысловатой странности, свойственным эпохе. С ее такими простыми, но захватывающими фильмами ужасов, рваными джинсами, слегка беспорядочными связями и чрезмерно выщипанными бровями.

Для достоверности и атмосферности в картину пригласили "ветеранов" франшизы – Дженнифер Лав-Хьюитт и Фредди Принца (точно как Джейми Ли Кертис в бесконечном "Хэллоуине") . Стоит ли подчеркивать, что их присутствие в разы усиливает эту ностальгию по эпохе беззаботности? Словом, они там пришлись кстати.

О чем фильм "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 2025

Как уже сказано выше, в картине соблюдены все составляющие формулы оригинала: детишки что-то натворили и потом начинают расплачиваться жизнью за содеянное. Причем, по традиции, достается и тем, кто просто мимо проходил. Умирают они самым жестоким образом от рук загадочного персонажа в костюме рыбака.

Что забавно: даже этот культовый маньяк из классической галереи ужасов, призванный вызывать страх, триггерит на легкое ностальгическое умиление, как старый добрый знакомый. Чувствуется, что режиссеру нравился этот фильм в детстве.

Итак, сюжет: рыбак пробуждается через 28 лет, с момента "тех самых событий". Группа из пяти юных приятелей в городке Саутпорт неудачно отпраздновала 4 июля, в результате чего их жизни и отношения изменились. Виной всему — ДТП на извилистой дороге.

Начало опасным приключением положило ДТП Фото: Кадр из фильма

Ребята решают "не отсвечивать" в полицейских протоколах, чтобы не портить себе будущее, и просто уезжают с места событий. Но чувство вины настигает их ровно через год, когда Даника (Мэделин Кляйн) получает открытку с посланием "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" прямо во время своего девичника.

С этого момента серийный убийца-рыбак с кровавым крюком, в темном плаще и с настойчивостью, достойной лучшего применения, начинает охотиться на всех участников происшествия.

Ава (Чейз Суи Уандерс) понимает, что все это уже происходило в городке Саутпорт. Тогда она решает встретиться с предыдущей выжившей — Джули Джеймс (Дженнифер Лав-Хьюитт).

Дженнифер Лав-Хьюитт снова в деле Фото: Кадр из фильма

Постепенно тайны "оживают", трупы задорно множатся, рыбак – неумолим и очень активен. Зрителям то страшно, то смешно. Главное — уж точно не скучно.

Развязка фильма, по традиции жанра, станет непредсказуемой (вы точно будете подозревать кого-то другого).

Одним словом, сиквел призван заставить вас вспомнить детство или юность, когда все было легче, краски — ярче, а на экране телевизора бродил этот жесткий парень-инкогнито в черном брезентовом плаще.

Фото: Кадр из фильма

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