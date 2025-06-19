"28 лет спустя" или почему фанатам нужен этот фильм про зомби: рецензия на новую картину Дэнни Бойла

В Украине на большие экраны выходит новая лента Дэнни Бойла – "28 лет спустя". Режиссер решил тряхнуть стариной, во всех смыслах, пригласив на съемки крутой актерский каст: Джоди Комер, Рэйфа Файнса, Аарона Тейлора-Джонсона, и создав некий симбиоз двух предыдущих картин. Рассказываем, что из этого получилось.

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Трейлео фильма "28 лет спустя"

Итак, перед нами, по традиции, плотоядные существа, которые усердно бродят, ползают и тревожно буйствуют, опустошая все мыслимое, живое, по остаточному принципу внятное. Человечество пребывает в бегах, а некоторые общины надежно забаррикадированы в карантине в красивых ландшафтах Шотландии.

Обглоданные тела, разрушенные семьи и жизни, на выходе – слегка истеричный, но эффектный психологический экшен, очень знакомый и близкий для фанатов франшизы Бойла.

О чем фильм "28 лет спустя" 2025 Дэнни Бойла

Настроения фильма колеблются между едва различимой надеждой и отчаянным, странноватым смирением перед неизбежным. Своего рода, классическая история взросления мальчиков в мужчин, созданная с учетом сюжета пост апокалипсиса.

На зеленом британском острове разношерстная компания, больше похожая на гостей субботнего паба, делает все возможное, чтобы сохранить все оставшееся от цивилизации.

Кадр из фильма "28 лет спустя" Фото: B&H Film Distribution Company

Жизнь общины напоминает крестьянский уклад жителей шотландских деревень средних веков. В целом, они живут дружно и собранно, четко осознавая угрозу за высоким забором.

Это третья часть цикла, который начался с "28 дней спустя" в далеком 2002-м году, с жестокой картины, также снятой Дэнни Бойлом, в которой человечество оказалось на грани выживания. Продолжение 2007 года, "28 недель спустя", было снято режиссером Хуаном Карлосом Фреснадильо.

Кстати, "28 дней спустя" был написан Алексом Гарлендом. Ранее Дэнни Бойл работал с писателем и сценаристом над картиной "Пляж" с Леонардо Дикаприо.

Рэйф Файнс в фильме "28 лет спустя" Фото: B&H Film Distribution Company

Впрочем, начало фильма относит нас назад, к самому началу истории, когда все было еще не так плохо и дети даже смотрели "Телепузиков". Эта отсылка напрямую указывает на начало, созданное Бойлом в 2002 году, которое он переносит в 2025, с учетом развития истории.

В картине много паники, динамики, напряжения и судорожного ожидания более жестких моментов. И если вдаваться в сравнения, "28 лет спустя" намного больше похожи на "28 дней спустя" (первый фильм трилогии), что неудивительно, ведь четко видна рука одного автора.

Кадр из фильма "28 лет спустя" Фото: B&H Film Distribution Company

Другими словами, перед нами история, которая очень вдохновит поклонников франшизы и оправдает ожидания всех, кто был разочарован второй картиной цикла. И сейчас в Северном Йоркшире снимают продолжение: "28 лет спустя. Часть II: Костяной храм", в котором, как надеются фанаты, появится Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в первом фильме.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о новом мультфильме "Элио", который понравится и взрослым и детям.

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