"28 років потому" або чому фанатам потрібен цей фільм про зомбі: рецензія

В Україні на великі екрани виходить нова стрічка Денні Бойла — "28 років потому". Режисер вирішив згадати молодість, у всіх сенсах, запросивши на зйомки крутий акторський каст: Джоді Комер, Рейфа Файнса, Аарона Тейлора-Джонсона, і створивши такий собі симбіоз двох попередніх картин. Розповідаємо, що з цього вийшло.

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Трейлео фільму "28 років потому"

Отже, перед нами, за традицією, м'ясоїдні істоти, які старанно блукають, повзають і тривожно буйствують, спустошуючи все мислиме, живе, за залишковим принципом виразне. Людство перебуває в бігах, а деякі громади надійно забарикадовані в карантині в красивих ландшафтах Шотландії.

Обгризені тіла, зруйновані сім'ї та життя, на виході — злегка істеричний, але ефектний психологічний екшен, дуже знайомий і близький для фанатів франшизи Бойла.

Про що фільм "28 років потому" 2025 Денні Бойла

Настрої фільму коливаються між ледь помітною надією і відчайдушним, дивним смиренням перед неминучим. Свого роду, класична історія дорослішання хлопчиків у чоловіків, створена з урахуванням сюжету пост апокаліпсису.

На зеленому британському острові різношерста компанія, більше схожа на гостей суботнього пабу, робить усе можливе, щоб зберегти все, що залишилося від цивілізації.

Кадр із фільму "28 років потому" Фото: B&H Film Distribution Company

Життя громади нагадує селянський уклад жителів шотландських сіл середніх віків. Загалом, вони живуть дружно і зібрано, чітко усвідомлюючи загрозу за високим парканом.

Це третя частина циклу, який розпочався з "28 днів потому" в далекому 2002-му році, з жорстокої картини, також знятої Денні Бойлом, в якій людство опинилося на межі виживання. Продовження 2007 року, "28 тижнів потому", було знято режисером Хуаном Карлосом Фреснадільо.

До речі, "28 днів потому" був написаний Алексом Гарлендом. Раніше Денні Бойл працював з письменником і сценаристом над картиною "Пляж" з Леонардо Дікапріо.

Рейф Файнс у фільмі "28 років потому" Фото: B&H Film Distribution Company

Утім, початок фільму відносить нас назад, до самого початку історії, коли все було ще не так погано і діти навіть дивилися "Телепузиків". Це відсилання безпосередньо вказує на початок, створений Бойлом у 2002 році, який він переносить у 2025, з урахуванням розвитку історії.

У картині багато паніки, динаміки, напруги і судомного очікування більш жорстких моментів. І якщо вдаватися в порівняння, "28 років потому" набагато більше схожі на "28 днів потому" (перший фільм трилогії), що не дивно, адже чітко видно руку одного автора.

Кадр із фільму "28 років потому" Фото: B&H Film Distribution Company

Іншими словами, перед нами історія, яка дуже надихне шанувальників франшизи і виправдає очікування всіх, хто був розчарований другою картиною циклу. І зараз у Північному Йоркширі знімають продовження: "28 років потому. Частина II: Кістяний храм", у якому, як сподіваються фанати, з'явиться Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль у першому фільмі.

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