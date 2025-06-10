Маніяк вбиває акулою: Рецензія на фільм "Небезпечна тварина"

В український прокат виходить "пляжний" горор-трилер "Небезпечна тварина". Продюсером картини виступив Фред Бергер, відомий своєю роботою над фільмами "Довгоног", "Мавпа", "Боб Ділан: Абсолютний незнайомець", він же — номінант на премію "Оскар" за продюсерську роботу над фільмом "Ла-Ла Ленд". Режисер фільму — Шон Бірн ("Цукерки диявола").

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Фокус подивився першим цей по-справжньому лякаючий трилер одним із перших і розповідає про нього.

Трейлер фільму "Небезпечна тварина"

Особливості жанрової ніші фільму "Небезпечна тварина" 2025 року

Акули і маніяки — дві страхітливі сили впливу на психіку глядача, які ще ніколи не перетиналися в одному сюжеті як центральна ідея. І ось, літній сезон 2025 обнадіяв втомлену нішу хорору, запропонувавши той несподіваний симбіоз "страшний і ще страшніший" у пляжному трилері "Небезпечна тварина" 2025.

Перед нами — міцна жанрова стрічка, виконана в добрих традиціях 1980-х і 1990-х років. А простота сюжету лише додає очок на користь напруженості. У глядача виникає відчуття, що ця історія могла статися з будь-якою людиною. А ще з'являється фобія не тільки розмовляти з незнайомцями, а й вступати в "незнайому воду".

Уперше фільм був представлений на Каннському кінофестивалі 2025 року, у бічній панелі, де, за традицією, представляють картини вузьких жанрів для "гурманів".

Про що фільм "Небезпечна тварина" 2025

Місце дії — Золотий берег в Австралії, куди з'їжджаються серфери всього світу. Дівчина-серфер Зефір (Гассі Гаррісон, відома за телесеріалом "Єллоустоун"), мандрує в трейлері, вільна від правил і соціальних очікувань. Вона знайомиться з Мойсеєм (Джош Г'юстон), "золотим" хлопцем із багатої сім'ї, який, вочевидь, нудьгує у своєму розміреному житті. Вони проводять разом час, і хлопець демонструє високу зацікавленість у новій знайомій.

Кадр із фільму "Небезпечна тварина"

Розлучившись із Мойсеєм, Зефір перетинається з лякаючим власником бізнесу, який пропонує туристам "поплавати з акулами" — Кортні Такером (Джай Кортні).

Дуже скоро, глядач розуміє, що вкладає небезпечний власник баркаса в поняття "плавання з акулами". А перспективи виживання для головної героїні стрімко летять до нуля, як і наше почуття захищеності, побачивши нещадні дії маніяка.

Кадр із фільму "Небезпечна тварина"

Глядачі стануть свідками жахливого ритуалу серійного вбивці, який сам був сильно травмований акулою багато років тому.

"Небезпечна тварина" 2025 сприймається як жахливий атракціон, і, можливо, це не так погано. Сцена-прелюдія, в якій натхнений і життєрадісний божевільний викрадає жертв, задає тон, який стає фоновим для всього сюжету і не відпускає глядача до титрів.

Варто зазначити, що картині не вистачає несподіваних сюжетних поворотів: це могло б зробити смертельні пригоди героїв гострішими для сприйняття. Ще варто було б додати більш насичених і емоційних діалогів у стилі "Мовчання ягнят", тим паче, що автор сценарію (Нік Лепард) явно тяжів до згаданого підґрунтя: його лиходій має багато спільного з Ганнібалом Лектером, тільки представлений у рази простіше і приземленіше.

Кадр із фільму "Небезпечна тварина"

З безумовних плюсів фільму — абсолютна напруга від початку до кінця. Але ж саме цей фактор визначає правильно поставлений хоррор-трилер, від якого холоне кров.

Раніше Фокус писав, яким вийшов ремейк анімаційної картини "Ліло і Стіч".

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