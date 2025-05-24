Рецензія на фільм "Ліло і Стіч": яким вийшов римейк популярної анімації Disney

В український прокат вийшла анімаційна картина режисера Діна Флейшера Кемпа "Ліло і Стіч" — переосмислення популярного мультфільму 2002 року. Пригоди маленької шкодливої дівчинки та інопланетянина, схожого на багатолапу коалу, відтворили у 2025 році та максимально актуалізували. Розповідаємо, що з цього вийшло.

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Про що сімейна комедія "Ліло і Стіч" 2025

Шанувальники римейку точно помітять і оцінять появу на екрані в невеликій ролі актриси Тіа Каррере (в оригіналі — старша сестра Ліло, Нані). А ще важливою складовою картини, як і анімації 2002 року, є хіти Елвіса Преслі.

На далекій від Землі планеті злий учений із шістьма очима — Джамба (Зак Галіафанакіс) — винайшов злу пухнасту істоту під номером 626 як зброю для тотального знищення. Графиня і за сумісництвом головний менеджер планети Ханна Водінгхем наказує позбутися небезпечної істоти.

Очікувано, 626 тікає від переслідувачів і летить на Землю. Ханна відправляє Джамбу та її планетарного "експерта по Землі", худого циклопа Пліклі (Біллі Магнуссен) переслідувати втікача. Після прибуття в пункт призначення ці двоє ефектно маскуються під землян.

До цього моменту 626 (майбутній Стіч) потрапляє до притулку для бездомних собак, звідки його забирає шестирічна Ліло (Майя Кеалоха). Крихітка оплакує втрату батьків, з неї знущаються в класі танців хула, і взагалі вона ніяк не може вписатися в колектив. У неї зовсім немає друзів. Так маленька незрозуміла істота, чомусь прийнята дівчинкою за собаку, стає Стічем і переїжджає в невеликий будиночок на Гаваях, де Ліло живе зі старшою сестрою — Нані (Сідні Елізабет Агудонг).

Варто зазначити, що Нані відвели більш значну роль, ніж в анімації 2002 року. Приблизно половину оповіді глядачі сприймають через цього персонажа.

Старша сестричка Ліло — дуже розумна, здібна і цілеспрямована дівчина, яка мріє про професію морського біолога. Складне фінансове становище і необхідність бути опікуном для сестри змушують Нані йти на жертви: працювати офіціанткою в місцевому ресторані та відмовлятися від особистих перспектив. Усе тому, що Ліло і Нані — справжня охана (сім'я).

Ліло став повноцінним членом маленької родини Фото: Скриншот

А ще перед Нані стоїть непросте завдання — довести соціальному працівнику, що вона здатна опікуватися сестричкою.

Прогнозовано, потрапивши в таке хаосне, але любляче середовище, Стіч перетворюється з машини смерті на відданого домашнього улюбленця, готового заради своєї "охана" абсолютно на все.

Яким вийшов фільм "Ліло і Стіч" 2025 року

Насамперед слід відзначити високу динаміку картини і добрий гумор сценаристів. Це по-справжньому сімейне і добре кіно, яке змушує весь час посміхатися і не дає нудьгувати.

Герої вийшли добре опрацьованими, об'ємними і змістовними. Сюжет злегка актуалізували, але ключовий вайб залишився колишнім. Крім того, творцям "Ліло і Стіча" вдалося уникнути неприємної закономірності для рімейків культових фільмів Disney — абсолютне копіювання, часто — на шкоду логіці.

Тут сценаристи тонко змістили акценти, розширивши таким чином аудиторію до дорослої, додали яскравих спецефектів, властивих фантастичним стрічкам. Зі свого боку наївний гумор, притаманний оригінальній стрічці, робить фільм, як і раніше, дитячим і зворушливим.

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