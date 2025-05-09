Шанувальники Disney погрожують бойкотом ремейку "Ліло і Стіч": у чому причина

23 травня в прокат виходить науково-фантастичний фільм "Ліло і Стіч", ремейк однойменного мультфільму 2002 року. Однак ще до початку показів фанати заявили, що бойкотуватимуть картину через внесені в сюжет зміни.

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Про це повідомляє Daily Mail.

"Ліло і Стіч" оповідає про інопланетного монстра, який випадково опиняється на Землі після втечі від свого творця. Два інопланетянина на ім'я Джамба і Пліклі вирушають на нашу планету, щоб вистежити його, а гавайська дівчинка на ім'я Ліло вирішила прихистити його, думаючи, що він собака.

Стіч влаштовує хаос для Ліло та її старшої сестри Нані, тоді як Джамба і Пліклі не можуть його зловити.

Протягом усієї своєї подорожі в спробі повернути Стіча, Джамба і Пліклі змушені носити маски, щоб спробувати мати вигляд людей, а в оригіналі Пліклі воліє носити сукню і жіночу перуку.

Так Плікліклі має вигляд в оригінальній версії Фото: Скриншот

Але в трейлері нової версії багато хто швидко помітив, що Пліклі був замаскований під чоловіка, а не під жінку.

Режисер фільму Дін Флейшер Кемп підтвердив у TikTok, що Пліклі не одягається як жінка в рімейку з живими акторами. За його словами, він намагався дотримуватися оригінального сюжету, але йому не вдалося зберегти його. Зізнання прозвучало, коли Дін відповідав на деякі коментарі, залишені в трейлері до картини.

Режисер фільму Дін Флейшер Кемп

Підтвердження Діна, що Пліклі не буде одягатися як жінка в новому фільмі, викликало обурення у шанувальників по всьому світу.

"Коли він сказав, що намагався, він мав на увазі, що Disney сказав ні. З огляду на політичний клімат — не дивно, що Disney не хотів брати участь. Сумно, але я не буду звинувачувати режисера. Я буду звинувачувати Disney", "І не дивитися фільм, вірно? Якщо Disney боїться включати дрег-персонаж, а ви вважаєте це ганебним, навіщо йти? Якщо ви почекаєте, ви все одно зможете оцінити його, не сплачуючи за квитки", "Disney такі боягузи, якщо не вмикають Пліклі в перуці та сукні... ніяк не може бути, щоб фільм, знятий для аудиторії 20 з гаком років тому, мав більш прийнятний клімат, ніж зараз, ми справді деградуємо", "Я радий чути, що ви намагалися, але однаково дуже розчаровані рішенням", "Я не звинувачую вас, але я не буду це дивитися просто тому, що Disney останнім часом робить жахливий вибір, який надто консервативний", "Я пропущу цей фільм у кінотеатрах, тому що вони змінили Пліклі... Я боюся, що душа цього фільму втрачена, і [це] попереджувальний знак", — пишуть у коментарях.

Не так давно Disney потрапив у скандал через "Білосніжку". Ігровий ремейк "Білосніжки" розкритикували через низку змін, внесених до оригіналу, зокрема через переосмислення семи гномів як різноманітної групи "чарівних істот" різного зросту, статі та раси. У підсумку найбільш анонсований мюзикл студії провалився в прокаті.

Раніше Фокус писав, що в Disney представили новий трейлер фільму "Трон: Арес".