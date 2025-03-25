Дуже дорогий провал: за що критики рознесли нову "Білосніжку"

На думку оглядачів, однією з головних проблем картини є її непомірно роздутий бюджет.

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Нова "Білосніжка" від Disney з бюджетом у $269,4 млн, яка позиціонувалася як один із найяскравіших проєктів студії, з тріском провалився в прокаті, зібравши менше $43 млн у перші вихідні. Такі показники є для Disney дуже і дуже скромними. Тоді як раніше березні були відзначені стартами нових проектів студії цифрою від $100 млн ("Красуня і Чудовисько", "Аліса в Країні чудес"), то історія про Білосніжку глядачів чомусь не вразила. Ба більше, цей дебют також був нижчим за прокат "Білосніжки і Мисливця", який зібрав $56,2 мільйона доларів у 2012 році.

На думку оглядачів ресурсу Culturess, "Білосніжка" відображає давню тенденцію, що рімейки ігрових фільмів Disney до 1960 року мають більш обмежене касове охоплення. Але головна проблема фільму полягає в його бюджеті.

"Навіть "Дамбо" коштував менше за все ще надмірного бюджету в $190 млн. Тимчасом цей новий фільм Вебба має бюджет у $269,4 млн. Чому, чорт забирай, це коштувало так багато? "Сотні бобрів" коштували $150 тисяч, і вони дали стільки візуальної віддачі за свої гроші! Тим часом, "Вонка" 2023 року коштував $125 млн, "Сонік у кіно 3" — $122 млн, а перша частина "Злий" коштувала $150 млн. Чорт забирай, "Білосніжка" коштувала більше, ніж перший "Аватар", "Темний лицар: Відродження легенди" або "Перший месник: Протистояння"!", — ідеться в публікації.

На думку критиків, мюзикл абсолютно не виправдав надій, незважаючи на акторський склад і бюджет:

""Білосніжка" — провал, еквівалент "Флеша" цього року: ганебно дорогий проєкт, що страждає від нескінченного передрелізного галасу, який широка аудиторія просто не хотіла".

На агрегаторі Rotten Tomatoes фільм зібрав лише 43% свіжості. Критики і тут не стали церемонитися зі своїми оцінками.

"Фільм, знятий людьми з мультяшними доларами замість очей і без найменшого проблиску мистецтва в душі", — пише Венді Айд для Observer, назвавши картину "однією з найпотворніших речей, які коли-небудь бачив". За його словами, вона "має вигляд створеної штучним інтелектом мігрені та переповнена такими сентиментальними почуттями, що ви радше побажаєте, щоб мисливець просто подолав свої моральні докори та позбавив нас усіх від нашого колективного нещастя".

Джастін Чанг у своїй колонці для The New Yorker вважає, що у нової "Білосніжки" є свої ілюзії глибини, хоча й не такі, які можна було б похвалити.

"У спробі поставити на ньому клеймо автор і режисер просто зіпсували класику і створили музичну фантазію, яка не набагато краща за нудну 109-хвилинну сценічну виставу в літньому таборі", — пише Удіта Джхунджхунвала для Livemint.

Однак були й позитивні оцінки.

"Саме оптимальна частка новизни і непередбачуваності становить справжнє диво "Білосніжки" Вебба", — упевнений Патрік Гомес з Entertainment Weekly.

Натомість Стефані Захарек в огляді для TIME резюмує:

"Ця Білосніжка, що з'явилася в епоху жорстокості, схваленої урядом, здається, точно знає, що говорить, навіть якщо вона вважає за краще говорити тільки тихим шепотом. Це правильна Білосніжка для цього моменту".

Раніше Фокус писав, якою вийшла найскандальніша "Білосніжка" в історії.