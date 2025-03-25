Очень дорогой провал: за что критики разнесли новую "Белоснежку"

По мнению обозревателей, одной их главных проблем картины является ее непомерно раздутый бюджет.

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Новая "Белоснежка" от Disney с бюджетом в $269,4 млн, которая позиционировалась как один из самых ярких проектов студии, с треском провалился в прокате, собрав менее $43 млн в первые выходные. Такие показатели являются для Disney очень и очень скромными. В то время как ранее марты были отмечены стартами новых проектов студии цифрой от $100 млн ("Красавица и Чудовище", "Алиса в Стране чудес"), то история о Белоснежке зрителей почему-то не впечатлила. Более того, этот дебют также был ниже проката "Белоснежки и Охотника", который собрал $56,2 миллиона долларов в 2012 году.

По мнению обозревателей ресурса Culturess, "Белоснежка" отражает давнюю тенденцию, что римейки игровых фильмов Disney до 1960 года имеют более ограниченный кассовый охват. Но главная проблема фильма заключается в его бюджете.

" Даже "Дамбо" стоил меньше при все еще чрезмерном бюджете в $190 млн. Между тем, этот новый фильм Уэбба имеет бюджет в $269,4 млн. Почему, черт возьми, это стоило так много? "Сотни бобров" стоили $150 тісяч, и они дали столько визуальной отдачи за свои деньги! Между тем, "Вонка" 2023 года стоил $125 млн, "Соник в кино 3" – $122 млн, а первая часть "Злой" стоила $150 млн. Черт, "Белоснежка" стоила больше, чем первый "Аватар", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" или "Первый мститель: Противостояние"!", – говорится в публикации.

По мнению критиков, мюзикл совершенно не оправдал надежд несмотря на актерский состав и бюджет:

""Белоснежка" – провал, эквивалент "Флэша" этого года: позорно дорогостоящий проект, страдающий от бесконечного предрелизного шума, который широкая аудитория просто не хотела".

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм собрал всего 43% свежести. Критики и тут не стали церемониться со своими оценками.

"Фильм, снятый людьми с мультяшными долларами вместо глаз и без малейшего проблеска искусства в душе", – пишет Венди Айд для Observer, назвав картину "одной из самых уродливых вещей, которые когда-либо видел". По его словам, она "выглядит как созданная искусственным интеллектом мигрень и переполнена такими сентиментальными чувствами, что вы скорее пожелаете, чтобы охотник просто преодолел свои моральные угрызения и избавил нас всех от нашего коллективного несчастья".

Джастин Чанг в своей колонке для The New Yorker считает, что у новой "Белоснежки" есть свои иллюзии глубины, хотя и не такие, которые можно было бы похвалить.

"В попытке поставить на нем клеймо автор и режиссер просто испортили классику и создали музыкальную фантазию, которая не намного лучше скучного 109-минутного сценического представления в летнем лагере", – пишет Удита Джхунджхунвала для Livemint.

Однако были и позитивные оценки.

"Именно оптимальная доля новизны и непредсказуемости составляет истинное волшебство "Белоснежки" Уэбба", – уверен Патрик Гомес из Entertainment Weekly.

В свою очередь Стефани Захарек в обозрении для TIME резюмирует:

"Эта Белоснежка, появившаяся в эпоху жестокости, одобренной правительством, кажется, точно знает, что говорит, даже если она предпочитает говорить только тихим шепотом. Это правильная Белоснежка для этого момента".

Ранее Фокус писал, какой получилась самая скандальная "Белоснежка" в истории.