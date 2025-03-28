Райана Рейнольдса назвали плохим отцом: что он натворил

48-летний канадско-американский актер Райан Рейнольдс подвергся волне хейта после того, что как рассказал, что заставил свою дочь многократно произнести неприличную реплику на съемках фильма "Дэдпул и Росомаха".

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Об этом пишет The Independent.

Записывая комментарий к фильму "Дэдпул и Росомаха" вместе с режиссером фильма Шоном Леви, Рейнольдс поделился откровением во время сцены, в которой молодая версия персонажа говорит персонажу Рейнольдса: "Эй, когда мне нужно твое мнение, я вытащу чл*н Росомахи из твоего рта".

"К сожалению, это моя дочь Инес", – говорит актер, объясняя, кто на самом деле был в костюме с полностью закрытым лицом.

Рейнольдс рассказал, что девочка, которой на момент съемок было семь лет, изначально не хотела произносить эту фразу, но передумала, когда он начал рассматривать другие варианты.

"Я отец года здесь за то, что позволил ей произнести такую ​​фразу, которую, надо отдать ей должное, она на самом деле не хотела произносить. А потом вернулась позже и сказала: "Я хочу сказать это сейчас", когда я начал искать других, кто сказал бы это", – объяснил он.

В беседе Райан добавил, что заставил произнести дочь "от 70 до 500 версий этой фразы".

Инес в образе юного Дэдпула Фото: Скриншот

"Я заплачу за это позже", – добавил он, предвидя негативную реакцию публики на его рассказ.

После комментария многие критикуют Рейнольдса, указывая на то, что они дублировали голос взрослого человека в сцене, особенно потому, что Инес была в маске Дэдпула.

"Нет причин, по которым ей нужно было произносить эту фразу самой", "Это персонаж с маской и без видимого рта, его легко можно было дублировать", "Для меня достаточно фразы "… которую, надо отдать ей должное, она действительно не хотела говорить…", "Мне все равно, что за "намерение" стояло за этой строкой – она откровенно сексуальна, и ни один ребенок не имеет права говорить это, тем более в фильме, снятом его родителем", "Заставлять ребенка шутить о сексе – это отвратительно", – пишут пользователи в соцсетях.

Откровения Рейнольдса прозвучали вскоре после того, как автор комиксов и создатель Дэдпула Роб Лайфелд прекратил 30-летнее сотрудничество с Marvel из-за предполагаемого обращения с ним на премьере фильма в Нью-Йорке.

По словам Роба, на мероприятии в июле 2024 года его проигнорировали боссы Disney, включая главу Marvel Studios Кевина Файги. Кроме того, его и его семью не пригласили на вечеринку после премьеры.

Ранее Фокус писал, что Райан Рейнольдс рассказал о воспитании четверых детей от Блейк Лайвли.