Раяна Рейнольдса назвали поганим батьком: що він накоїв

48-річний канадсько-американський актор Раян Рейнольдс зазнав хвилі хейту після того, як як розповів, що змусив свою дочку багаторазово вимовити непристойну репліку на зйомках фільму "Дедпул і Росомаха".

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Про це пише The Independent.

Записуючи коментар до фільму "Дедпул і Росомаха" разом із режисером фільму Шоном Леві, Рейнольдс поділився одкровенням під час сцени, в якій молода версія персонажа говорить персонажу Рейнольдса: "Гей, коли мені потрібна твоя думка, я витягну чл*н Росомахи з твого рота".

"На жаль, це моя дочка Інес", — каже актор, пояснюючи, хто насправді був у костюмі з повністю закритим обличчям.

Рейнольдс розповів, що дівчинка, якій на момент зйомок було сім років, спочатку не хотіла вимовляти цю фразу, але передумала, коли він почав розглядати інші варіанти.

"Я батько року тут за те, що дозволив їй вимовити таку фразу, яку, треба віддати їй належне, вона насправді не хотіла вимовляти. А потім повернулася пізніше і сказала: "Я хочу сказати це зараз", коли я почав шукати інших, хто сказав би це", — пояснив він.

У бесіді Раян додав, що змусив вимовити доньку "від 70 до 500 версій цієї фрази".

Інес в образі юного Дедпула Фото: Скриншот

"Я заплачу за це пізніше", — додав він, передбачаючи негативну реакцію публіки на його розповідь.

Після коментаря багато хто критикує Рейнольдса, вказуючи на те, що вони дублювали голос дорослої людини в сцені, особливо тому, що Інес була в масці Дедпула.

"Немає причин, через які їй потрібно було вимовляти цю фразу самій", "Це персонаж із маскою і без видимого рота, його легко можна було дублювати", "Для мене достатньо фрази "… яку, треба віддати їй належне, вона справді не хотіла казати…", "Мені все одно "намір" стояв за цим рядком — вона відверто сексуальна і жодна дитина не має права говорити це, більш того, знятий її батьками…".", "Мені байдуже, що за "намір" стояв за цим рядком — вона відверто сексуальна, і жодна дитина не має права казати це, тим паче у фільмі, знятому її батьком", "Примушувати дитину жартувати про секс — це огидно", — пишуть користувачі в соцмережах.

Одкровення Рейнольдса прозвучали незабаром після того, як автор коміксів і творець Дедпула Роб Лайфелд припинив 30-річну співпрацю з Marvel через ймовірне поводження з ним на прем'єрі фільму в Нью-Йорку.

За словами Роба, на заході в липні 2024 року його проігнорували боси Disney, включно з главою Marvel Studios Кевіном Файгі. Крім того, його і його сім'ю не запросили на вечірку після прем'єри.

Раніше Фокус писав, що Раян Рейнольдс розповів про виховання чотирьох дітей від Блейк Лайвлі.