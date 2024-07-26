"Дедпул і Росомаха". Чому Marvel вирішили за $250 млн станцювати на могилі своїх супергероїв

25 липня на екрани України вийшла третя частина популярної американської франшизи "Дедпул", але в її успіху доводиться сумніватися.

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"Дедпул і Росомаха" — найдивніший фільм з усіх бачених мною останнім часом. Загалом він схожий на безжальну пародію на комікси, з украй солоними жартами і явним знущанням над усім "інститутом" супергероїв. Це могла бути в принципі малобюджетна експериментальна чорна комедія, яка їдко висміює комікси. Але дивно, що за такої ось начинки у цієї стрічки — гіпербюджет у $250 млн. Там із великим розмахом зроблено метафізичну Пустелю — такий собі цвинтар супергероїв. Там опинилися Дедпул, який базікає увесь фільм, як стендапер-любитель, і Росомаха, який не відривається від пляшки віскі. Навіщо самі Marvel і Disney станцювали на могилах своїх супергероїв — найзагадковіше в цій історії.

Два попередні "Дедпули" (2016, 2018) були комерційними хітами. Відповідно, фани чекали на "Дедпул 3". Та аж ніяк не "Дедпул &Росомаха". Стабільно називають "найгіршими" кінострічки на кшталт "Чужий проти Хижака" (2004). Чому? Тому що це тупо. Передчуваючи таку реакцію, Marvel одразу дали такий анонс: "Студія Marvel презентує свою найприкрішу помилку на сьогодні — "Дедпул і Росомаха". Безпорадний Вейд Вілсон важко працює в цивільному житті. Його дні як найманця з гнучкими моральними орієнтирами Дедпула — позаду. Коли його рідний світ стикається з реальною загрозою, Вейд неохоче знову одягає костюм. Він має "розвести" впертого Росомаху... Секундочку, ці синопсиси такі тупі!".

Складно не погодитися. Але що ж вони запропонували на виході?

Алкоголік і стендапер

А запропонували нібито нещадно-жорстку пародію на сам інститут супергероїв. Тролити все на світі буде саме Дедпул (Раян Рейнольдс), який поводиться тут, як розв'язний стендап-комік. Але в цьому навіть є певний шарм — можна кілька разів хихикнути. А що Росомаха? А ця людина X не просихає. Причому добре помітні марки віскі, який він глушить: із продакт-плейсментом усе гаразд.

За сюжетом Дедпула не беруть у загін Месників. На співбесіді він так і сипле жартами, але його випроваджують. У "цивільному" житті він ніяк не може нормально влаштуватися.

У нього день народження. Прийшли друзі. Колишня кохана. Ледь-ледь іде паті, але тут за Вейдом Вілсоном приїжджають конвоїри з Управління тимчасовими змінами (УТЗ) і доставляють його, голубчика, до містера Парадокса. У того пропозиція Вілсону — врятувати "часову лінію", тому що якусь "якірну істоту" було вбито, тож тепер уся часова координатна сітка зруйнується. "Якірною істотою" виявився Логан, або ж Росомаха (Г'ю Джекман).

Вейду пропонують принести себе в жертву заради порятунку. А він вибиває магічний TemPad із рук підступного Парадокса і вирушає різними шарами мультивсесвіту, щоби розшукати ще не вбитого Росомаху і якось дати йому зрозуміти, що він дуже всіх підвів своєю смертю. А Логана, який по-чорному бухає в барі, всі цураються, бо він зробив щось дуже страшне, "не врятував свій світ". Далі ця тема нагнітається. Не знаєш, чого чекати: не немовлят же він їв на сніданок?

Росомаха, що не просихає

Коли ви дізнаєтеся, що саме такого нехорошого зробив Росомаха — просто знизаєте плечима. Сценаристи не придумали йому серйозного "косяка", щоб пояснити це запійне "ведмеже" пияцтво, але ж це — реперна точка сюжету. Перший серйозний прокол фільму.

Супергеройський екшн чи пародія на нього?

Далі. Росомаха з Дедпулом потрапляють у Пустелю — щось на кшталт чистилища-сховища для "відпрацьованих" героїв і проєктів. Там править юна та лиса Кассандра Нова (Емма Коррін), яка цей всесвіт згортає і розгортає, як заманеться.

Небезпечна Кассандра

Починається протистояння Кассандри, Росомахи і Дедпула, а сюжет далі дуже передбачуваний, бо розвивається точнісінько, як у фільмі "Доктор Стрендж 2: У мультивсесвіті божевілля". Тільки замість Червоної Відьми — лиса Кассандра.

А детальку одну чудово придумали: вона пальцями просто в голови залазить і з насолодою копається там, читаючи чужі думки. На мій погляд, це потрібно було зробити зі сценаристами проєкту — такого хаосу і набору безглуздостей давно не спостерігав. Навіть ці нескінченні дуелі між Росомахою з Дедпулом стомлюють, тому що після того, як героя наскрізь пронизали катаною, він незабаром регенерується. Та так, що іноді не вважає за потрібне витягнути з тіла два мечі та ножик із плеча, так і ходить. Для пародії — ОК. Але місцями починає всіх пробивати на трагедію і пафос. Стрічка чітко не окреслює свою жанрову систему координат. А це важлива штука.

Колись схоже упущення призвело, наприклад, до повного провалу найдорожчого українського проєкту — мультфільму студії "Квартал" "Гуллівер повертається" (2021). За бюджету $10 млн вони зібрали $500 тис. Чому? Не виробили чітку систему координат — це в них філософська, реалістична казка-притча в дусі Григорія Горіна чи фентезі з проявами магії? Змішаний варіант дав тотальну невдачу, бо одне скасовує інше?

Знаєте, мене завжди дивував жанр "еротична комедія", бо тут або збуджуватися, або сміятися. Одночасно не вийде. Так, до речі, в "Гуллівері" був і дефіцит жартів.

У "Дедпулі 3" з жартами (хоч і пересоленими) трохи краще, але вторинність і розмитість жанру вибиває сюжет із колії.

Якщо це сатира на супергероїку, то чому ближче до фіналу всіх персонажів починає пробивати навіть на жертовний пафос? А якщо звичайна пафосна історія про супергероїв, то чому вони 70% часу здаються лузерами зі стрічки "Тупий і ще тупіший"? Якщо автори не визначилися, чому вони вважають, що публіка точно розбереться?

У "квартальців" було $10 млн на кону, в американців — $250 млн. Ой, хлопці, ризикуєте ви.

Мочать по-дорослому

А тут ще у картини обмеження через насильство — індекс "R", тобто 18+. Вистачає тут річок крові з відрубуванням кінцівок і голів. І часто бійки переходять у доволі безглузде місилово, яке нібито, знову ж таки, пародіює супергеройські битви.

Критикам Rotten Tomatoes, напевно, ця пародійно-знущальницька складова зайшла: вони в "Дедпулі й Росомасі" побачили 81% "свіжості", а ось на Metacritic рецензенти менш оптимістичні, давши картині лише 56 балів зі 100. Я, ймовірно, солідарний з останніми: невиразна координатна сітка проєкту зазвичай призводить до летального результату. Особливо за таких шалених витрат.

Але нехай своє вагоме слово скажуть глядачі — зрештою, їм вирішувати: чи буде далі жити франшиза "Дедпул", чи це вже не зовсім щасливий кінець. Усе це стане зрозуміло найближчим часом.