Disney пришлось нанять охрану для Галь Гадот из-за ее коллеги по "Белоснежке": детали

После поста Зеглер со словами в поддержку Палестины на Галь Гадот, бывшую военнослужащую израильской армии, обрушились угрозы, в том числе и убийством.

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Новые факты о взаимодействии Галь Гадот, сыгравшей Злую Королеву в новом мюзикле Disney "Белоснежка", и Рэйчел Зеглер, исполнительницы роли диснеевской принцессы, проливают свет на их неприкрытую вражду во время пресс-тура. Как пишет Variety, из-за высказываний 23-летней Зеглер студии пришлось нанять частную охрану для израильской актрисы Гадот.

Рэйчел не единожды демонстрировала в соцсетях свою пропалестинскую позицию. После того как в августовском посте на Х она представила первый трейлер фильма, то добавила в конце "и всегда помните, свободная Палестина". Эта публикация вызвала резкий рост количества угроз убийством в адрес Галь, которая служила в армии Израиля.

По информации издания, Гадот подверглась такой ненависти, что высшее руководство Disney решило оплатить дополнительную охрану для матери четверых детей.

Пост вызвал серьезный разлад между топовыми актрисами проекта, причем настолько глубокий, что продюсер Марк Платт вылетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк для переговоров с молодой актрисой. Как пишет The New York Times, Платт должен был напомнить ей, как много поставлено на карту в отношении фильма и ее карьеры, прежде чем попросить ее "публиковать посты с умом".

После беседы он был уверен, что достучался до Зеглер, однако после победы Трампа она разразилась очередной порцией оскорблений в адрес, написав "К черту Дональда Трампа" и "Пусть сторонники Трампа… и сам Трамп никогда не узнают мира". Позже она извинилась за свою несдержанность.

"Эта неделя была эмоциональной для многих из нас, но я твердо верю, что каждый имеет право на свое мнение, даже если оно отличается от моего. Я стремлюсь вносить позитивный вклад в лучшее завтра". – оправдывалась актриса.

В преддверии премьерных выходных фильма Рэйчел работала с менеджером по социальным сетям, чтобы не повторить подобных срывов.

"Она не понимала последствий своих действий, насколько это значило для фильма, для Галь, для кого-либо еще", – говорят источники.

Со своей стороны, Гадот оставила комментарии о продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке при себе, предложив только поддержку гражданским заложникам, взятым после 7 октября.

Что касается премьеры "Белоснежки", то фильм стартовал в прокате с $87 млн, и теперь высшее руководство Disney оценивает, что пошло не так. Изначально получив зеленый свет с бюджетом в $210 млн долларов, руководители студии остались недовольны первой версией и заказали пересъемки. В результате бюджет взлетел до $270 млн без учета маркетинговой кампании.

Ранее Фокус писал, за что критики разнесли "Белоснежку".