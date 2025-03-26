Disney довелося найняти охорону для Галь Гадот через її колегу по "Білосніжці": деталі

Після посту Зеглер зі словами на підтримку Палестини на Галь Гадот, колишню військовослужбовицю ізраїльської армії, обрушилися погрози, зокрема й убивством.

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Нові факти про взаємодію Галь Гадот, яка зіграла Злу Королеву в новому мюзиклі Disney "Білосніжка", і Рейчел Зеглер, виконавиці ролі діснеївської принцеси, проливають світло на їхню неприкриту ворожнечу під час прес-туру. Як пише Variety, через висловлювання 23-річної Зеглер студії довелося найняти приватну охорону для ізраїльської актриси Гадот.

Рейчел неодноразово демонструвала в соцмережах свою пропалестинську позицію. Після того як у серпневому пості на Х вона представила перший трейлер фільму, то додала наприкінці "і завжди пам'ятайте, вільна Палестина". Ця публікація викликала різке зростання кількості погроз вбивством на адресу Галь, яка служила в армії Ізраїлю.

За інформацією видання, Гадот зазнала такої ненависті, що вище керівництво Disney вирішило оплатити додаткову охорону для матері чотирьох дітей.

Пост спричинив серйозний розлад між топовими акторками проєкту, причому настільки глибокий, що продюсер Марк Платт вилетів із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка для перемовин із молодою акторкою. Як пише The New York Times, Платт мав нагадати їй, як багато поставлено на карту щодо фільму та її кар'єри, перш ніж попросити її "публікувати пости з розумом".

Після бесіди він був упевнений, що достукався до Зеглер, однак після перемоги Трампа вона вибухнула черговою порцією образ на його адресу, написавши "До біса Дональда Трампа" і "Нехай прихильники Трампа... і сам Трамп ніколи не впізнають світу". Пізніше вона вибачилася за свою нестриманість.

"Цей тиждень був емоційним для багатьох із нас, але я твердо вірю, що кожен має право на свою думку, навіть якщо вона відрізняється від моєї. Я прагну робити позитивний внесок у краще завтра". — виправдовувалася актриса.

Напередодні прем'єрних вихідних фільму Рейчел працювала з менеджером із соціальних мереж, щоб не повторити подібних зривів.

"Вона не розуміла наслідків своїх дій, наскільки це означало для фільму, для Галь, для будь-кого ще", — кажуть джерела.

Натомість, Гадот залишила коментарі про триваючий конфлікт на Близькому Сході при собі, запропонувавши тільки підтримку цивільним заручникам, узятим після 7 жовтня.

Що стосується прем'єри "Білосніжки", то фільм стартував у прокаті з $87 млн, і тепер вище керівництво Disney оцінює, що пішло не так. Спочатку отримавши зелене світло з бюджетом у $210 млн доларів, керівники студії залишилися незадоволені першою версією і замовили перезйомки. У результаті бюджет злетів до $270 млн без урахування маркетингової кампанії.

Раніше Фокус писав, за що критики рознесли "Білосніжку".