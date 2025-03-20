Красавица, горничная и подслеповатое зеркало. Какой получилась самая скандальная "Белоснежка" в истории

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И так, премьера многострадальной, на этапе производства, осовремененной адаптации "Белоснежки" состоялась. О фильме говорили так много, что почему бы о нем еще не поговорить?

Тем более, теперь разговор может стать предметным и не закругляться на точке интересов перспектив трудоустройства карликов в Голливуде, обоюдного хейта сторонников и противников арабо-израильского конфликта и печалей поклонников оригинальной версии "Белоснежки" (в тексте присутствуют спойлеры).

Так случилось, что киностудия Disney столкнулась с претензиями расового и политического характера, с непримиримыми феминистскими высказываниями исполнительницы главной роли Рейчел Зеглер (Белоснежка), которая открыто заняла пропалестинскую позицию, затем решила высказать неприязнь президенту Дональду Трампу, после чего зачем-то решила критиковать "устаревшую" версию сказки, чем буквально вынудила избегать своего общества свою коллегу по съемкам — израильтянку Галь Гадот.

Впрочем, и сама студия потихоньку начала избегать Рейчел Зеглер, отменив масштабную премьеру фильма, на производство которого потратила 209 миллионов долларов. В итоге на американской премьере картины, загнанной куда-то в "деревенскую глушь", присутствовало всего несколько журналистов.

Кажется, что этот фильм был создан из скандалов и во имя скандалов. Столько злобного белого шума вокруг детской сказки мир, пожалуй, еще не знал, что само по себе удивляет. Казалось, не осталось никого, кто не высказал бы претензий в адрес киностудии и принятых ею решений в ходе съемок "Белоснежки".

Впрочем, после просмотра картины, которая к слову оказалась намного лучше, чем можно было предположить (дети на премьере были в восторге), внимание привлекает другой аспект, который кажется куда более важным. И который послужил причиной одного из первых скандалов вокруг экранизации. А именно — напрочь проигнорированный центральный конфликт истории.

Или крестик снимите, или трусы наденьте

В сказке о "Белоснежке" мачеха завидовала красоте своей падчерицы и потому решила любыми способами избавиться от нее. Все же знают присказку про "свет мой зеркальце скажи" и многочисленные вариации на тему… Однако, как быть с тем фактом, что на выходе и в сухом остатке, злая королева (Галь Гадот) выглядит намного эффектнее Белоснежки (Рейчел Зеглер)?

Юная актриса колумбийского происхождения безусловно талантлива и энергична, но она объективно не выдерживает конкуренции в кадре с одной из эталонных красавиц Голливуда.

Их совместные сцены выглядят скорее как общение хозяйки дома с прислугой, нежели как напряженный конфликт, вызванный завистью взрослой красавицы к внешности более молодой соперницы.

Эффект усугубляется латиноамериканской внешностью юной Зеглер: исторически эмигранты из Южной Америки работали обслуживающим персоналом в США... И утверждение волшебного зеркала, с которым, по традиции, общается злая королева, о Белоснежке, превосходящей ее во внешних данных, вызывает в лучшем случае недоумение, в худшем — смех в зрительном зале.

Другими словами, случайно или не очень, потерялась главная смысловая нагрузка повествования и, как следствие, надломилась вся конструкция. За что злая королева ненавидела свою падчерицу, о существовании которой, по логике вещей, она не должна была помнить? И если продюсеры остановили выбор на Зеглер в качестве исполнительницы главной роли, вероятно стоило выбрать на роль злой мачехи кого-то менее блистательного чем звезда "Суперженщины"?

Рейчел Зеглер в роли Белоснежки

Возникает подозрение, что сценаристы новой адаптации сказки решили броскую красоту героини второго плана ассоциировать со всем плохим против всего хорошего, а именно — скромной красотой принцессы Белоснежки. Сработать на контрасте добра и зла. Однако, эффект получился настолько сомнительным, если не сказать прямо — смешным, что лучше бы они отказались от этой идеи на этапе старта съемок. Как говорится, или крестик снимите или трусы наденьте.

Галь Гадот в роли злой королевы-мачехи

Впрочем, если не придавать значения этому фундаментальному промаху, фильм получился красивый и очень диснеевский. Не смотря на все революционные потуги Белоснежки и замену принца на такого себе Робина Гуда, лента во многом повторяет историю, от которой ее хотели дистанцировать: песни, птички, белки, олени, очень позитивные графические гномы, фантастические костюмы и декорации, качественные спецэффекты.

По сути, в фильме присутствует все хорошее от "Белоснежки" в лучших традициях киностудии. Картину, без зазрения совести, можно было бы назвать лучшей экранизацией сказки… Но есть нюанс.