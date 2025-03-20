Красавица, горничная и подслеповатое зеркало. Какой получилась самая скандальная "Белоснежка" в истории
Если не придавать значения фундаментальному промаху, фильм получился красивый и очень диснеевский. Не смотря на все революционные потуги Белоснежки и замену принца на такого себе Робина Гуда, лента во многом повторяет оригинальную историю.
И так, премьера многострадальной, на этапе производства, осовремененной адаптации "Белоснежки" состоялась. О фильме говорили так много, что почему бы о нем еще не поговорить?
Тем более, теперь разговор может стать предметным и не закругляться на точке интересов перспектив трудоустройства карликов в Голливуде, обоюдного хейта сторонников и противников арабо-израильского конфликта и печалей поклонников оригинальной версии "Белоснежки" (в тексте присутствуют спойлеры).
Так случилось, что киностудия Disney столкнулась с претензиями расового и политического характера, с непримиримыми феминистскими высказываниями исполнительницы главной роли Рейчел Зеглер (Белоснежка), которая открыто заняла пропалестинскую позицию, затем решила высказать неприязнь президенту Дональду Трампу, после чего зачем-то решила критиковать "устаревшую" версию сказки, чем буквально вынудила избегать своего общества свою коллегу по съемкам — израильтянку Галь Гадот.
Впрочем, и сама студия потихоньку начала избегать Рейчел Зеглер, отменив масштабную премьеру фильма, на производство которого потратила 209 миллионов долларов. В итоге на американской премьере картины, загнанной куда-то в "деревенскую глушь", присутствовало всего несколько журналистов.
Кажется, что этот фильм был создан из скандалов и во имя скандалов. Столько злобного белого шума вокруг детской сказки мир, пожалуй, еще не знал, что само по себе удивляет. Казалось, не осталось никого, кто не высказал бы претензий в адрес киностудии и принятых ею решений в ходе съемок "Белоснежки".
Впрочем, после просмотра картины, которая к слову оказалась намного лучше, чем можно было предположить (дети на премьере были в восторге), внимание привлекает другой аспект, который кажется куда более важным. И который послужил причиной одного из первых скандалов вокруг экранизации. А именно — напрочь проигнорированный центральный конфликт истории.
Или крестик снимите, или трусы наденьте
В сказке о "Белоснежке" мачеха завидовала красоте своей падчерицы и потому решила любыми способами избавиться от нее. Все же знают присказку про "свет мой зеркальце скажи" и многочисленные вариации на тему… Однако, как быть с тем фактом, что на выходе и в сухом остатке, злая королева (Галь Гадот) выглядит намного эффектнее Белоснежки (Рейчел Зеглер)?
Юная актриса колумбийского происхождения безусловно талантлива и энергична, но она объективно не выдерживает конкуренции в кадре с одной из эталонных красавиц Голливуда.
Их совместные сцены выглядят скорее как общение хозяйки дома с прислугой, нежели как напряженный конфликт, вызванный завистью взрослой красавицы к внешности более молодой соперницы.
Эффект усугубляется латиноамериканской внешностью юной Зеглер: исторически эмигранты из Южной Америки работали обслуживающим персоналом в США... И утверждение волшебного зеркала, с которым, по традиции, общается злая королева, о Белоснежке, превосходящей ее во внешних данных, вызывает в лучшем случае недоумение, в худшем — смех в зрительном зале.
Другими словами, случайно или не очень, потерялась главная смысловая нагрузка повествования и, как следствие, надломилась вся конструкция. За что злая королева ненавидела свою падчерицу, о существовании которой, по логике вещей, она не должна была помнить? И если продюсеры остановили выбор на Зеглер в качестве исполнительницы главной роли, вероятно стоило выбрать на роль злой мачехи кого-то менее блистательного чем звезда "Суперженщины"?
Возникает подозрение, что сценаристы новой адаптации сказки решили броскую красоту героини второго плана ассоциировать со всем плохим против всего хорошего, а именно — скромной красотой принцессы Белоснежки. Сработать на контрасте добра и зла. Однако, эффект получился настолько сомнительным, если не сказать прямо — смешным, что лучше бы они отказались от этой идеи на этапе старта съемок. Как говорится, или крестик снимите или трусы наденьте.
Впрочем, если не придавать значения этому фундаментальному промаху, фильм получился красивый и очень диснеевский. Не смотря на все революционные потуги Белоснежки и замену принца на такого себе Робина Гуда, лента во многом повторяет историю, от которой ее хотели дистанцировать: песни, птички, белки, олени, очень позитивные графические гномы, фантастические костюмы и декорации, качественные спецэффекты.
По сути, в фильме присутствует все хорошее от "Белоснежки" в лучших традициях киностудии. Картину, без зазрения совести, можно было бы назвать лучшей экранизацией сказки… Но есть нюанс.