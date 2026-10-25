"Глиноликий" — самый жуткий герой DC: обзор нуарного боди-хоррора

Поклонники вселенной Бэтмена знакомы с этим героем давно, примерно с 1940-х годов. Правда, в те времена этот персонаж еще не умел так виртуозно перевоплощаться и, будучи актером проходных фильмов, которые сегодня имеют отметку категории "В", надевал маску одного из героев своих картин. Его звали Бэзил Карло, и да, он — антагонист Бэтмена.

В новой версии режиссер Джеймс Уоткинс ("Не говори никому") обошелся без Карло, хотя персонаж актера с перевоплощениями сохранен и теперь зовется Мэтт Хаген (Том Рис Харрис). Вдобавок, в сценарий включены сумасшедшие научные эксперименты.

Трейлер к фильму "Глиноликий"

Итак, наш герой пребывает в ожидании номинации на премию "Оскар" и радостно узнает о том, что он — среди пяти претендентов на статуэтку за лучшую мужскую роль. Но тут, очень несвоевременно, Мэтт вызывает на себя гнев со стороны мафиозного главаря Готэм-Сити, и этот факт навсегда меняет вектор его жизни, переходящей в существование.

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Мэтт Хаген родился в бедности и долгое время подавлял своих внутренних демонов, скрываясь за экранными персонажами, абсолютной сдержанностью и блеском киноиндустрии. Он — нарочито обходителен и вежлив.

Мэтт Хаген красив, успешен и перспективен Фото: Кадр из фильма

Гангстер Марком Сабо (Дэвид Денсик) лишает героя лица, глубоко изрезав его. Причем влияние Сабо велико: он не только лишает знаменитость лица, но и выставляет его злодеем в прессе (здесь сценаристы делают отсылку к манипуляциям в СМИ как инструменту влияния на смыслы и разум населения).

Пережив несколько пластических операций, которые не дали результатов, Мэтт Хаген, отчаявшись, решается разыскать ученую Кейтлин Корр (Наоми Эки). Ей грозит потеря финансирования ее исследований с применением нанотехнологий, а также ИИ, которые при позитивных результатах тестов способны восстанавливать поврежденные ткани.

Кейтлин Корр (Наоми Эки) выступает в роли того, кто может, как она думает, помочь Фото: Кадр из фильма

Потерявший надежду Хаген предлагает Корр свое тело для ее научных изысканий. Подумав, она соглашается начать тесты над изуродованной знаменитостью. Можно догадаться, что в перспективе Мэтт потеряет контроль над своим телом, а далее — и разумом, а за временным ментальным и физическим облегчением последует жесткая и быстра расплата. И так — по кругу.

Мэтт колет себе экспериментальный штамм нанороботов, и начинается новая глава его жизни — в разы более драматичная, чем период борьбы в попытке вернуть внешность.

Атмосферу мрачного Готэма создают неоновое свечение различных оттенков — от светло-желтого до красного — и повсеместная подсветка, которая давно стала отличительной визуальной чертой города Бэтмена (она буквально использовалась во всех экранизациях этих комиксов).

Динамика фильма — довольно интенсивная. Сцены превращений и внутреннего психологизма главного героя существуют в синергии и эффектно сочетают физические трансформации Мэтта и его психологические искажения. Вообще, сцены мутаций выглядят так анатомически неприятно, что так и тянет отвернуться или зажмуриться.

Мы наблюдаем глубокую драму человека, который упал с Олимпа в самую глубокую ментальную и физическую яму, не имея инструментов для быстрого выхода из создавшейся ситуации. Каждый последующий шаг отдаляет героя от его идентичности, поднимая на поверхность темную изнанку личности.

Главный герой буквально теряет свое лицо Фото: Кадр из фильма

Фильм получился густым, динамичным и ответственно попадает в заявленную жанровую нишу, но не перегибает с кошмарами и натурализмом. Все-таки ярлычок вселенной DC диктует необходимость предсказуемости для фиксированной аудитории.

Напомним, в украинский прокат вышла картина "Праймтайм" о самом двусмысленном, часто порицаемом и шокирующем шоу в США эпохи начала нулевых под названием "Поймать хищника".

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