В экранизации романа Сьюзен Коллинз нам расскажут предысторию наставника Катнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). "Рассвет перед жатвой" — шестая часть франшизы.

Трейлер фильма "Голодные игры: рассвет перед жатвой"

Итак, центральным персонажем приквела выступает Хеймитч Эбернети — будущий угрюмый наставник Катнисс, но сейчас ему всего шестнадцать лет (в день отбора участников для игры он отмечает свое 16-летие), он влюблен, полон надежд на будущее, даже в условиях диктатуры, любит маму и брата, живет в 12-м, самом бедном округе Панема. А еще он совсем не пьет алкоголь. В это трудно поверить, учитывая эволюцию этого героя.

Жителей Панема собирают на площади для отбора участия в юбилейных играх. Друзилла Сикл (Гленн Клоуз) тянет жребий: так становятся известны имена будущих борцов за жизнь в нечеловеческих условиях.

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Кадры из фильма "Голодные игры: рассвет перед жатвой"

На этих юбилейных играх число участников (трибутов) удваивается, и так 48 подростков становятся участниками смертельной игры на выживание.

Поклонники франшизы уже знают судьбу главного героя Хеймитча Эбернети, им останется наблюдать за его динамичной эволюцией в ходе развития событий в этой части. Правда динамика происходящего на экране иногда заставляет сомневаться, что парню удастся выжить.

Юный Хеймитч Эбернети

Главный герой активно стремится саботировать игры при помощи заговорщиков. Его цель — вывести из строя арену, обнаружив ее уязвимости. Ему, как ни странно, помогает в этом организатор шоу "Голодные игры" — Плутарх (Джесси Племонс). Именно он задается вопросом: почему они все и он сам, в том числе, соглашаются на все происходящее? Плутарх подбивает Хеймитча на саботаж программы "Голодные игры", которую сам же и продюсирует.

Джесси Племонс в роли Плутарха

В общем, перед нами высокотехнологичное, эстетически выверенное кинематографическое шоу, претендующее на массовое внимание зрителей.

Отдельно, как всегда, хочется отметить визуальную составляющую ленты. Ретро-стилистика 1970-х, возведенная в абсолют, за счет утрированных узнаваемых визуальных кодов.

Грандиозные костюмы героев вселенной Панема, которым, подчеркнуто, уделяют внимание. Прелестная Эффи Тринкет (Эль Фаннинг) в качестве стилиста шоу — носительница самых грандиозных образов в этой истории. Именно она одевает участников от двенадцатого округа, рисковавших появиться на сцене в бумажных халатах, в винтажный бархат.

Эль Фаннинг в роли Эффи Тринкет

Актерский состав картины — заметный. Гленн Клоуз, Эль Фаннинг, Рейф Файнс в роли президента Сноу (идеально элегантного в стиле Прада и абсолютно бессердечного), Киран Калкин в роли ведущего "Голодных игр" — Цезаря Фликермана.

Одним словом, поклонникам франшизы предложили коктейль из ожидаемого и хорошо отыгранного шоу, идеального визуала, частично прогнозируемых сюжетных поворотов. Цель – угодить аудитории воплощена на 100 процентов.

Напомним, ранее мы рассказывали каким получился эпичнейший индийский фильм "Рамаяна" за полмиллиарда долларов.

Также в прокат вышла трагикомедия режиссера Мартина Макдоны ("Три билборда на границе", "Залечь на дно в Брюгге") под названием "Дикая лошадь под номером девять", сотканная из экзистенциальных рассуждений, пейзажей острова Пасхи, профдеформаций служащих разведок и большого таланта 72-летнего Джона Малковича.