"Скрудж" 2026 с Джонни Деппом: каким получилось большое рождественское возвращение актера в Голливуд

Тропа для возвращения выбрана беспроигрышно. Одно из самых экранизируемых творений Чарльза Диккенса —"Рождественская песнь" — выходит аккурат в период зимних праздников и готовится собрать в прокате все деньги мира. Критики уже называют "Эбенизер" (это оригинальное название картины) одной из лучших экранизаций "Песни".

Трейлер фильма "Скрудж"

Хотя, справедливости ради, — с такими популярными сюжетами несложно промахнуться, ведь зрителям и критикам точно будет с чем сравнивать. Возвращаться на Олимп следовало не с пустыми руками, а с серьезными доводами, призванными напомнить о том, кто такой Джонни Депп. Ему было необходимо выложиться на все сто. Впрочем, он так и сделал!

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Итак, викторианский Лондон — воплощенное олицетворение готических мотивов, канун Рождества. Озлобленный Эбенизер Скрудж пыхтит за столом своей конторы, не отвлекаясь на разные праздничные глупости. Семь лет назад умер его партнер по бизнесу Джейкоб Марли (Иен Маккеллен).

Депп мастерски воплотил на экране старого ворчливого скрягу Фото: Кадр из фильма

Единственный, кто способен выживать рядом с таким боссом, — подчиненный Скруджа Боб Кретчит (Руперт Гринт, больше известный зрителям как рыжий Рон Уизли из "Гарри Поттера"). Боб с трудом выпрашивает у Эбенизера выходной день на Рождество.

Руперт Гринт сыграл Боба Кретчита Фото: Кадр из фильма

Скрудж в свою очередь отправляется домой, где его посещает призрак почившего друга Марли.

Тот является к Скруджу, скованный цепями, и говорит, что жадность привела его к большим страданиям, а у Эбенизера еще осталось немного времени все исправить. Также он сообщает, что Скруджа посетят сегодня три духа Рождества, к которым он должен прислушаться.

Партнер Скруджа рассказывает ему о страданиях после смерти Фото: Кадр из фильма

В принципе, большинство из нас хорошо знают, о чем это популярное произведение Диккенса, и удивить сюжетными поворотами зрителя сложно. Но этой экранизации это удалось. Смесь готического триллера и черной комедии имеет не так много общего с оригиналом, кроме основного контура повествования, разумеется.

Джонни Депп играет покер-фейсом в своей особенной манере, которая подходит только ему: у других это будет выглядеть просто отсутствием игры (кроме Дженны Ортеги, конечно).

Его герой развивается поэтапно, а эволюция выглядит естественно, прямо как на страницах произведения Диккенса. Он не становится добрым за несколько минут: Скрудж постепенно вспоминает, что когда-то таким был.

Итак, к герою являются три духа Рождества. Первый — дух минувшего праздника (Андреа Ройзборо). Призрак искупает вину бесцельно потраченного времени. Он возвращает героя в детство и юность, напоминая об утерянных возможностях и большой любви Эбенизера. Надо отметить, что призрак получился визуально очень пугающим.

Первый дух Рождества получился реально пугающим Фото: Кадр из фильма

"Я не знаю будущего, я вижу только прошлое", — говорит он.

Призрак нынешнего Рождества очень любит поесть и, вообще, максимально человечен в своих проявлениях. Правда, у него под шубой что-то кишит и шевелится, на что лучше не обращать внимание. Да и общается он без церемоний, иногда просто орет. В общем, он вам точно понравится!

О духе будущего Рождества, по традиции, мало что известно. Оно темное и безапелляционно страшное. С ним никому не захочется иметь дела.

Фото: Кадр из фильма

Режиссеру Таю Уэсту удалось создать ту самую атмосферу мрачного Лондона и вообще мрачного всего, что мы видим на протяжении фильма. Эффекта добавляет зернистая пленка, выдающая ассоциации с картинами 1990-х годов.

Одним словом, перед нами — знакомая история искупления, которая наглядно демонстрирует, что анализировать прошлое так же важно, как жить в настоящем. Ведь все мы родом из детства, юности и незакрытых гештальтов. Еще новая экранизация напоминает, что качественное переосмысление классики — чаще всего, хорошая идея.

Напомним, в прокат вышла трагикомедия режиссера Мартина Макдоны ("Три билборда на границе", "Залечь на дно в Брюгге") под названием "Дикая лошадь под номером девять", сотканная из экзистенциальных рассуждений, пейзажей острова Пасхи, профдеформаций служащих разведок и большого таланта 72-летнего Джона Малковича.

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