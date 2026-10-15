"Уличный боец" 2026: новая экранизация видеоигры с неоновой эстетикой 1990-х и бюджетом $100 млн

Впервые картина по мотивам игры вышла в 1994 году с Жаном-Клодом Ван Даммом и Раулем Хулия в главных ролях. В результате получилась сомнительная мешанина, суть которой плохо улавливали даже убежденные поклонники игры и киножанра. Рваный сценарий и мельтешащий калейдоскоп несвязных событий спасали только красивый Ван Дамм, талантливый Хулия и стилизованная игровая эстетика.

Трейлер фильма "Street Fighter: Уличный боец"

После долгого перерыва последовал "Уличный боец: Легенда о Чунь-Ли" 2009 года. И единственное, что можно сказать о нем: если бы его не существовало, никто бы не расстроился.

И вот, в 2026 году — новая часть франшизы, "Street Fighter: Уличный боец", режиссером которой выступил Китао Сакураи ("Bad Trip"). Уже на старте она располагала высоким, по голливудским меркам, бюджетом в $82 миллиона. А с учетом приглашенных знаменитостей в лице Джейсона Момоа и 50 Сent, а также мощной промокампании, затраты на картину вылились примерно в $100 миллионов.

Видео дня

Джейсон Момоа изменился до неузнаваемости ради нового персонажа Фото: Постер

Внушительный бюджет и яркие для репутации ленты персонажи позволили новой экранизации отличаться от своих предшественников из фильмов категории "В". Сакураи удалось приблизить съемки к игровому процессу и благополучно интегрировать визуальные спецэффекты в общее повествование.

Отчетливо позитивная составляющая картины — яркая ретро-эстетика: она погружает зрителя в кинематографическую эпоху конца 1980-х – начала 1990-х годов, когда фильмы о боевых искусствах в Голливуде снимал каждый, кто хоть что-то снимал. В тот период жанр был абсолютным кинематографическим мейнстримом, который, в свою очередь, и создал концепцию эстетики неонуарных эксцентричных пространств с боевым рингом в центре сюжета.

Фото: Кадр из фильма

"Уличный боец" 2026 сопровождается музыкальными хитами "What's Up" группы 4 Non Blondes, "Black Hole Sun" Soundgarden и "Come Out and Play" The Offspring, что выглядит атмосферной отсылкой к аудитории периода выхода на экраны первой части — в середине 1990-х годов.

К слову, примерно тогда же (в 1995 году) в прокат вышла адаптация основного конкурента игры "Стрит Файтер" — "Мортал Комбат". К ней тоже было много вопросов, но зрителям фильм в целом понравился и со временем даже заслужил статус культового.

Если говорить честно, обе игровые франшизы крайне тяжелы для воплощения на большом экране, и эволюция их экранизаций происходила примерно по одной траектории — спорных фильмов с настойчивыми попытками угодить фанатам игр, оживив любимых героев турнирной игры, часто — в ущерб боевым сценам и качеству картинки в целом.

Фото: Кадр из фильма

И если сравнивать экранизацию с предыдущими постановками, то можно констатировать, что лента Сакураи вышла самой качественной. Но и к ней все равно много вопросов.

В картине, созданной по турнирной видеоигре, сюжет — далеко не главное. А вот Сакураи хотел углубиться в каждую деталь персонажей и их взаимоотношений, отследить предысторию и уместить все это в двухчасовый хронометраж экранного формата. В результате сценарий получился прерывистым и перегруженным.

Весь сюжет сопровождается инфантильным юмором с нескромными намеками и ужимками. Это обстоятельство делает общую картину больше неожиданной, чем забавной.

Если говорить коротко: работа Китао Сакураи — лучше своих предшественников, но все еще мало соответствует ожиданиям фанатов. Запланировано продолжение ленты, но пока неизвестно, будет ли оно воплощено в обозримом будущем.

Напомним, в кинотеатрах стартовал показ продолжения нашумевшей в 2024 году семейной украинской комедии Тараса Дударя — "Крашанка". Вторая часть ленты в жанре роуд-муви получила название "Крашанка 2.0. Квантовый парадокс".

Также мы рассказывали, чем фильм "Диггер" с Томом Крузом выделяется из фильмов, в которых ранее снимался актер.