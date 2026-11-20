Итак, на неделе зрителям представили новую семейную ленту – "S Николай и потерянное письмо" с Артемом Егоровым, Татьяной Малковой и Ириной Сопонару в главных ролях. Режиссером выступил Александр Кириенко. Картина стала сиквелом комедии 2019 года "Приключения S Николая".

О чем фильм "S Николай и потерянное письмо" 2026

Незадолго до наступления праздника святой Николай (Виктор Жданов) со своей командой эльфов — Зоряной (Ирина Кудашова) и Любомиром (Иван Блиндар) — готовится к раздаче подарков детям. Внезапно они находят старое письмо из 1990-х годов, отправленное мальчиком Борей из детского дома. Все эти годы послание малыша, который давно вырос, подпирало стол, чтобы тот не качался.

Видео дня

Трейлер фильма "S Николай и потерянное письмо"

Теперь магия зимних праздников подмочена, как и репутация самого Николая, которому не остается ничего другого, кроме как все исправить до наступления нового дня имени себя.

А Боря (Артем Егоров) давно вырос, ему 40 лет и он — богатый разработчик популярных игровых приложений. Герой отличается редкой прижимистостью, не верит в доброе, встречается с меркантильной Инной (Ирина Сопонару), собирает скидочные купоны для походов в ресторан и заказов суши.

Словом, единственное, что заставляет биться сердце Бориса, — это звук шуршащих купюр. А еще взрослый Боря боится собак и серьезных отношений. Последний факт является причиной его холостого положения в 40 лет.

Параллельно нам показывают психолога Марию (Татьяна Малкова) — мать-одиночку с двумя детьми. Она ездит на старой машине и одевает свою семью в секонд-хенде. Еще у Марии есть маленький, но шумный декоративный песик.

Именно собака и знакомит Марию с Борисом. Правда, знакомство выглядит скорее нервным, чем романтичным: мужчина до ужаса боится собак (одна его укусила в детстве).

Фото: Кадр из фильма

Испуганный Борис выбегает из кафе и буквально падает на капот ретро-автомобиля, на котором едут те самые ассистенты святого Николая — Зоряна и Любомир. После удара головой об асфальт он начинает видеть себя маленького — того самого мальчика, который однажды отправил письмо святому Николаю со своим заветным желанием.

Задача помощников Николая — соединить судьбы Марии и Бориса. Теперь они приложат все усилия, чтобы влюбить их друг в друга. А для этого хорошо все: и карпатский воздух, и злые девочки-подростки, и нехватка номеров в маленьком живописном отеле.

Фото: Кадр из фильма

Каким получился фильм "S Николай и потерянное письмо" 2026

Хочется отметить, что украинские кинематографисты сделали шаг вперед в плане съемок и проработки семейных комедий. Персонажи стали живее и естественнее, сюжеты — игривее. Украинское семейное кино начинает напоминать американские ленты в этом жанре середины нулевых.

Атмосфера киносказки получилась праздничной, главные герои — забавными, шутки — неплоскими, эльфы — задорными.

Первая половина фильма пролетает незаметно. Правда, вторая выглядит немного натянутой. Однако в целом перед нами — пример картины, способной развлечь маму с детьми в период зимних каникул или добавить праздничного вайба в прокате в предновогодний период.

Напомним, в Украине выходит в прокат долгожданный приквел антиутопии "Голодные игры" — "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" 2026.

Также мы рассказывали, какой получилась первая часть индийской дилогии "Рамаяна: Рождение легенды".