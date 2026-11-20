"S Миколай та загублений лист": огляд святкового сімейного фільму 2026 року
До Дня святого Миколая на екрани виходить новий український святковий фільм "S Миколай та загублений лист", який знаменує початок марафону різдвяних фільмів у 2026 році. За традицією, наприкінці листопада та в грудні ми дивимося фільми зі святковими казковими декораціями та сюжетами, і цей рік, у хорошому сенсі, не став винятком.
Отже, цього тижня глядачам представили новий сімейний фільм — "S Миколай та загублений лист" з Артемом Єгоровим, Тетяною Малковою та Іриною Сопонару в головних ролях. Режисером виступив Олександр Кирієнко. Фільм став продовженням комедії 2019 року "Пригоди S Миколи".
Про що фільм "S Миколай та загублений лист" 2026 року
Незадовго до свята святий Миколай (Віктор Жданов) разом зі своєю командою ельфів — Зоряною (Ірина Кудашова) та Любомиром (Іван Бліндар) — готується до роздачі подарунків дітям. Раптом вони знаходять старий лист із 1990-х років, надісланий хлопчиком Борею з дитячого будинку. Усі ці роки послання малюка, який давно виріс, підпирало стіл, щоб той не хитався.
Тепер чарівність зимових свят зіпсована, як і репутація власне Миколая, котрому не залишається нічого іншого, як виправити все до настання нового дня, названого на його честь.
А Боря (Артем Єгоров) вже давно подорослішав, йому 40 років, і він — заможний розробник популярних ігрових додатків. Герой вирізняється рідкісною скупістю, не вірить у добро, зустрічається з меркантильною Інною (Ірина Сопонару), збирає купони на знижки для відвідування ресторанів та замовлення суші.
Одним словом, єдине, що змушує серце Бориса битися, — це шурхіт купюр. А ще дорослий Боря боїться собак і серйозних стосунків. Останній факт є причиною того, що він досі не одружився у свої 40 років.
Паралельно нам показують психологиню Марію (Тетяна Малкова) — матір-одиначку з двома дітьми. Вона їздить на старій машині та одягає свою сім’ю в речі з секонд-хенду. Ще у Марії є маленький, але галасливий декоративний песик.
Саме собака знайомить Марію з Борисом. Щоправда, це знайомство виглядає скоріше напруженим, ніж романтичним: чоловік до смерті боїться собак (одна з них вкусила його в дитинстві).
Переляканий Борис вибігає з кафе і буквально падає на капот ретроавтомобіля, на якому їдуть ті самі помічники святого Миколая — Зоряна та Любомир. Після удару головою об асфальт він починає бачити себе маленьким — того самого хлопчика, який одного разу надіслав листа святому Миколаю зі своїм заповітним бажанням.
Завдання помічників Миколая — поєднати долі Марії та Бориса. Тепер вони докладуть усіх зусиль, щоб закохати їх одне в одного. А для цього підійде все: і карпатське повітря, і злі дівчата-підлітки, і нестача номерів у маленькому мальовничому готелі.
Яким вийшов фільм "S Миколай та загублений лист" 2026 року
Хочеться зазначити, що українські кінематографісти зробили крок уперед у плані зйомок та опрацювання сімейних комедій. Персонажі стали живішими та природнішими, сюжети — грайливішими. Українське сімейне кіно починає нагадувати американські фільми цього жанру середини нульових.
Атмосфера кіноказки вийшла святковою, головні герої — кумедними, жарти — глибокими, ельфи — жвавими.
Перша половина фільму пролітає непомітно. Щоправда, друга половина виглядає дещо натягнутою. Однак загалом перед нами — приклад фільму, здатного розважити маму з дітьми під час зимових канікул або додати святкового настрою в прокаті напередодні Нового року.
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