Отже, цього тижня глядачам представили новий сімейний фільм — "S Миколай та загублений лист" з Артемом Єгоровим, Тетяною Малковою та Іриною Сопонару в головних ролях. Режисером виступив Олександр Кирієнко. Фільм став продовженням комедії 2019 року "Пригоди S Миколи".

Про що фільм "S Миколай та загублений лист" 2026 року

Незадовго до свята святий Миколай (Віктор Жданов) разом зі своєю командою ельфів — Зоряною (Ірина Кудашова) та Любомиром (Іван Бліндар) — готується до роздачі подарунків дітям. Раптом вони знаходять старий лист із 1990-х років, надісланий хлопчиком Борею з дитячого будинку. Усі ці роки послання малюка, який давно виріс, підпирало стіл, щоб той не хитався.

Відео дня

Трейлер фільму "S Миколай та загублений лист"

Тепер чарівність зимових свят зіпсована, як і репутація власне Миколая, котрому не залишається нічого іншого, як виправити все до настання нового дня, названого на його честь.

А Боря (Артем Єгоров) вже давно подорослішав, йому 40 років, і він — заможний розробник популярних ігрових додатків. Герой вирізняється рідкісною скупістю, не вірить у добро, зустрічається з меркантильною Інною (Ірина Сопонару), збирає купони на знижки для відвідування ресторанів та замовлення суші.

Одним словом, єдине, що змушує серце Бориса битися, — це шурхіт купюр. А ще дорослий Боря боїться собак і серйозних стосунків. Останній факт є причиною того, що він досі не одружився у свої 40 років.

Паралельно нам показують психологиню Марію (Тетяна Малкова) — матір-одиначку з двома дітьми. Вона їздить на старій машині та одягає свою сім’ю в речі з секонд-хенду. Ще у Марії є маленький, але галасливий декоративний песик.

Саме собака знайомить Марію з Борисом. Щоправда, це знайомство виглядає скоріше напруженим, ніж романтичним: чоловік до смерті боїться собак (одна з них вкусила його в дитинстві).

Фото: Кадр из фильма

Переляканий Борис вибігає з кафе і буквально падає на капот ретроавтомобіля, на якому їдуть ті самі помічники святого Миколая — Зоряна та Любомир. Після удару головою об асфальт він починає бачити себе маленьким — того самого хлопчика, який одного разу надіслав листа святому Миколаю зі своїм заповітним бажанням.

Завдання помічників Миколая — поєднати долі Марії та Бориса. Тепер вони докладуть усіх зусиль, щоб закохати їх одне в одного. А для цього підійде все: і карпатське повітря, і злі дівчата-підлітки, і нестача номерів у маленькому мальовничому готелі.

Фото: Кадр из фильма

Яким вийшов фільм "S Миколай та загублений лист" 2026 року

Хочеться зазначити, що українські кінематографісти зробили крок уперед у плані зйомок та опрацювання сімейних комедій. Персонажі стали живішими та природнішими, сюжети — грайливішими. Українське сімейне кіно починає нагадувати американські фільми цього жанру середини нульових.

Атмосфера кіноказки вийшла святковою, головні герої — кумедними, жарти — глибокими, ельфи — жвавими.

Перша половина фільму пролітає непомітно. Щоправда, друга половина виглядає дещо натягнутою. Однак загалом перед нами — приклад фільму, здатного розважити маму з дітьми під час зимових канікул або додати святкового настрою в прокаті напередодні Нового року.

Нагадаємо, що в Україні виходить у прокат довгоочікуваний приквел антиутопії "Голодні ігри" — "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" 2026.

Також ми розповідали, якою вийшла перша частина індійської дилогії "Рамаяна: Народження легенди".