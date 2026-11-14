"Рамаяна: Народження легенди": огляд найдорожчого індійського фільму в історії

До речі, над фільмом працювали світові, зокрема оскароносні, знаменитості. Щоправда, виключно за кадром. Усі головні ролі в "Рамаяні" дісталися індійським акторам.

Трейлер фільму "Рамаяна: Народження легенди"

Подивитися на нове диво індійського кінематографа прийшли, майже, дуже багато людей. За перші дні прокату фільм успішно подолав позначку в 100 мільйонів доларів касових зборів і, здається, не збирається зупинятися. Щоправда, більшу частину зборів фільму забезпечили земляки: саме в Індії збори вже наблизилися до 70 мільйонів. Але це, загалом, справедливо.

Про що фільм "Рамаяна: Народження легенди" 2026 року

До уваги шанувальників індійського кіно, і не тільки, було представлено захоплюючу, автентичну за всіма канонами індійського кіно, яскраву мелодраму, за мотивами стародавньої поеми про Раму — аватару індуїстського бога Вішну в земному втіленні.

Видео дня

Можна припустити, що індійські кінематографісти й раніше екранізували цю історію, але розмах і масштаб — не порівнянні з фільмом 2026 року. Перша тригодинна частина — лише половина оповіді. І в цьому фільм має щось спільне з "Володарем перснів": грандіозний масштаб і бюджет на тлі сценарію, розділеного на кілька частин.

У першій частині перед нами розгортається історія вигнаних аристократів, які з гідністю підкоряються волі батьків та законам спадкування престолу.

Міфічного героя Раму грає індійський актор Ранбір Капур. Його герой — воїн із благородною та сильною душею, який народився у місті-республіці Айодх’я. Він — людське втілення бога Вішну, що, як відомо, зумовлює його долю.

Кадр із фільму "Рамаяна: Народження легенди"

Серед його непростих завдань — битва з Раваною (Навін Кумар) — царем держави Ланка. У минулому Равана був рабом, чия ненависть до свого пригнобленого статусу та становища викликала молитви настільки глибокої щирості, що бог Брахма наділив його невразливістю та безсмертям. А, як відомо, немає гірших диктаторів, ніж колишні раби, тож перспективи еволюції характеру Равани можна передбачити.

Але повернімося до Рами. Перемігши демонів і повернувши життя до зачарованого лісу, юний принц одружується з чарівною Сітою (Саї Паллаві) — дівчиною-воїнкою, яку він полюбив усім серцем з першого погляду. У нього справжні родинні та благородні стосунки з молодшим братом Лакшманою (Раві Дубей). А ще — він улюблений син батька — царя Дашаратхі.

Кадр із фільму "Рамаяна: Народження легенди"

Батько мріє передати трон Рамі, але його дружина Кейкея, мачуха Рами, перешкоджає цьому, нагадуючи чоловікові про обіцянку призначити головним спадкоємцем їхнього спільного сина Бхарату. У результаті Рама, його дружина Сіта та молодший брат Лакшмана вигнані в лісові хащі на довгі 14 років.

Тим часом у Ланці розгораються серйозні пристрасті. Чоловік сестри Равани — Відьютджіхва (Вівек Оберой) — замишляє повстати проти могутнього родича. Це закінчується загибеллю Відьютджіхва від руки Равани в результаті публічного двобою. У результаті вдову бунтівника відправляють у вигнання в той самий ліс, де живе Рама з дружиною та братом.

Саме там принцеса Шурпанакха (Ракул Пріт Сінгх) — сестра Равани — зустрічає Раму і закохується в нього. Вона пропонує йому вийти за нього заміж, обіцяючи задовольнятися роллю другої дружини, але Рама відмовляє їй.

Саме ця обставина, зрештою, стає причиною неймовірного протистояння між Рамою та Раваною.

За своєю атмосферою, насиченістю кольорів, грандіозними пейзажами та великою кількістю міфічних істот (літаючі слони, гігантські грифи, могутні демони), фільм нагадує розквіт фільмів про героїв 1950-х — 1960-х років: "Пригоди Синбада-мореплавця".

Кадр із фільму "Рамаяна: Народження легенди"

Втім, цей фільм загалом має багато спільного з казками зі збірки "Тисяча й одна ніч". Перед нами — красиве, масштабне, приємне пригодницьке кіно, яке багатьох із нас повертає в дитинство — епоху арабських казок і старих голлівудських фільмів. Але з важливою ремаркою: величезні бюджети та сучасні технології на піку застосування.

Серед зірок світового кінематографа, які залишилися за кадром, над фільмом працював композитор фільмів "Дюни" та "Інтерстеллар" — Ганс Циммер. Композитор час від часу створював індійську музику: він співпрацював з А.Р. Рахманом — дворазовим лауреатом премії "Оскар".

Кадр із фільму "Рамаяна: Народження легенди": літаючий слон Айравата

Над спецефектами до фільму "Рамаяна" працювали знаменитий Террі Нотарі ("Аватар", "Планета мавп", "Месники") та Гай Норріс ("Божевільний Макс: Дорога гніву", "Фуріоса"). Візуальні ефекти доручили Дену Гласу ("Матриця: Перезавантаження"), Ремсі Ейвері та Раві Бансалу ("Вартові Галактики. Частина 2", "Володар перснів: Персні влади", "Дюна"). Саме вони створили образ стародавньої індійської Ланки.

У сценарії збережено всі ключові елементи індійського кіно: пісні, танці, велике кохання, потужні зовнішні обставини, благородне кохання, і все це — на тлі мальовничих краєвидів, яскравих костюмів та динамічного сюжету. І так, ці три години пролітають непомітно!

Раніше ми розповідали, яким вийшов фільм "Скрудж" 2026 року з Джонні Деппом і Роном із "Гаррі Поттера".

Нагадаємо, у прокат вийшла трагікомедія режисера Мартіна Макдони ("Три білборди на кордоні", "Залягти на дно в Брюгге") під назвою "Дикий кінь під номером дев’ять", що поєднує екзистенційні роздуми, пейзажі острова Пасхи, професійних деформацій співробітників розвідки та великого таланту 72-річного Джона Малковича.