Заганяючи монстрів: яким вийшов трилер-розслідування "Праймтайм" з Робертом Паттінсоном

Отже, найкрутіший сучасний документаліст Ленс Оппенхайм, автор фільму про шахрайку Елізабет Холмс, прем’єра якого у світовому прокаті відбулася восени 2026 року, зважився на ще один такий же складний, суперечливий і грандіозний проєкт.

Цього разу режисер дослідив біографічні віхи життя автора та ведучого шоу "Спіймати хижака", який викривав потенційних та діючих розбещувачів малолітніх у прямому ефірі.

Цікавий факт: роль керівника NBC зіграв сам Джефф Цукер, відомий американський медіаменеджер, який очолював холдинг у той період.

Серіал розповідає про зліт, популярність та падіння журналіста Кріса Гансена — культового персонажа американського телебачення, якому тривалий час вдавалося ловити чоловіків, котрі бажали вступити у стосунки з неповнолітніми, "на живця", після чого викритих осіб передавали поліції прямо на виході. Приманками виступали актори, загримовані під підлітків.

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Трейлер фільму "Прайм-тайм"

Фільм Оппенхайма за технічними аспектами та візуальними ефектами нагадує відеопродукцію середини 1990-х років. Розмиті лінії, насичена затемнена кольорова гама, багато крупних планів, що детально показують риси обличчя, немов під мікроскопом. Одним словом, атмосфера картини дещо нагадує "Сім" або "Мовчання ягнят".

Персонаж Гансена представлений глядачам як неоднозначний. Він зраджує дружині з дівчиною, від якої хоче якнайшвидше позбутися. Його цікавлять насамперед рейтинги його програми.

Успіх програми визначається рейтингами Фото: Кадр из фильма

Він упевнений у власній непогрішності та важливості своєї місії. Шериф містечка у штаті Техас підтверджує ведучому, що той робить справу, яка подобається Богу. Втім, Кріс і сам так вважає.

Фільм починається з епізоду, в якому Кріс Гансен читає непристойний текст сценарію, підготовленого для затримання чергового "хижака" у новому випуску програми. Він настільки захоплений читанням, що на мить складається враження: Кріс — один із тих персонажів, яких він сам же наздоганяє у сюжетах. Далі глядач намагається відповісти собі на запитання: чи справді це так?

На противагу Крісу, загартованому боротьбою з пороками, глядачам показують сором’язливого Дена (Скайлер Джизондо). Молодий актор мріяв про роль у музичних постановках, але поки що погоджується на роль приманки за 5 тисяч доларів за епізод.

Скайлер Джизондо (ліворуч) зіграв роль "приманки" Фото: Кадр из фильма

Ден — наївна й чиста душа, яка потрапляє в епіцентр найчорніших людських вад. Йому доведеться пройти через цей досвід, зберігши людську подобу й самого себе, адже він непогано співає, і, можливо, йому ще випаде шанс зіграти роль у якійсь музичній постановці та й взагалі повернутися до нормального життя.

Сюжет фільму динамічно переносить глядача з глибин холодного цинізму до усвідомлення важливості того, що відбувається в шоу, а потім — до оцінки особистості самого Кріса Гансена, його власної недосконалості, і так — по колу.

Глядачам у США подобався Кріс і його шоу, що дозволяло виявляти, знешкоджувати та карати прихованих злочинців, що загрожували дітям в Америці та за її межами. У телеведучого зростають рейтинги на тлі провальних відносин із власними дітьми, адже він їх майже не бачить.

Фото: Кадр из фильма

Мимоволі спадає на думку, що Ленсу Оппенхайму близький і зрозумілий персонаж Кріса Гансена. Він розбирає його темні сторони особистості, крутить їх у руках і підносить до світла, немов у сюжеті про хлопчика, який розповідає психологу історію свого друга, не бажаючи зізнатися, що мова йде власне про нього.

Це насправді не дивно, адже Оппенхайм — і сам визнаний документаліст. Іншими словами, дивитися на зворотний бік процесу, розраховуючи на рейтинг і пікантні подробиці, для нього так само природно, як і для Гансена. Адже щоб зловити хижака, потрібно й самому бути тим самим хижаком.

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